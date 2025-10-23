ART e Ducati: nasce una nuova collaborazione all’insegna dell’innovazione e della tecnologia Made in Italy

ART S.p.A. è oggi uno dei leader italiani nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso.

ART S.p.A., azienda italiana leader nella fornitura di sistemi elettronici avanzati per il settore automotive, avvia una nuova collaborazione strategica con Ducati Motor Holding S.p.A., marchio iconico nel mondo delle due ruote, sinonimo di prestazioni, design e spirito innovativo.

L’obiettivo della partnership è sviluppare soluzioni tecnologiche d’avanguardia per arricchire l’esperienza di guida dei motociclisti del futuro, con sistemi digitali e connessi che uniscano sicurezza, comfort e coinvolgimento.

L’accordo rappresenta un passo importante nel percorso di digitalizzazione della guida su due ruote. ART metterà a disposizione il proprio know-how nei sistemi di infotainment e connettività, mentre Ducati contribuirà con la sua profonda conoscenza del mercato motociclistico e le sue best practice nel design e nell’ingegneria.

“Affiancare un’eccellenza come Ducati rappresenta per noi un riconoscimento di grande valore,” ha dichiarato Francesco Ortix, Amministratore Delegato di ART. “Siamo orgogliosi di portare la nostra tecnologia, già presente nelle supercar di lusso, anche a bordo delle moto Ducati. È la perfetta unione di due eccellenze del Made in Italy, che condividono la stessa passione per l’innovazione.”

La collaborazione tra le due aziende nasce da valori comuni: qualità ingegneristica, cura del dettaglio e ricerca costante di soluzioni che rendano l’esperienza di guida più connessa, sicura e immersiva.

“ART è un’azienda dinamica che rispecchia appieno i valori Ducati e la nostra costante spinta all’innovazione,” ha commentato Federico Sabbioni, Supply Chain Director di Ducati. “Insieme stiamo sviluppando tecnologie capaci di migliorare l’esperienza utente e di superare i confini tradizionali del settore.”

La sinergia tra ART e Ducati darà presto vita a innovazioni concrete, coerenti con la visione Ducati: creare moto emozionanti, dalle prestazioni uniche e con tecnologie all’avanguardia, per offrire ai motociclisti un’esperienza di guida senza precedenti.