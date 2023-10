Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Nasce la Ducati Multistrada V4 RS, moto a tiratura limitata con motore Desmosedici

Nella quarta puntata della Ducati World Première 2024 facciamo la conoscenza con la Ducati Multistrada V4 RS, la più speciale, raffinata ed esclusiva della famiglia. Questo modello compie vent’anni, ma il suo fascino e la sua personalità non accennano a diminuire, anzi. Con la nuova versione si toccano vette impensabili, poiché questa fuoriserie su due ruote adotta il possente motore Desmosedici Stradale, derivato direttamente dalla Panigale V4.

Un privilegio unico e un motivo di orgoglio per chiunque voglia sentirsi un po’ Alvaro Bautista, o un po’ Pecco Bagnaia, anche su una moto non prettamente da circuito. Inoltre, il suo essere a tiratura limitata, come ci ricorda le placchetta applicata sulla pianta dello sterzo, ne incrementa l’allure. Quindi sportività, esclusività e, ovviamente, dotazioni da prima della classe sono ingredienti per una ricetta irresistibile, per chi ama le avventure in sella a una moto principesca.

Emanazione di sportività

Chi ama le moto di Borgo Panigale ha un cuore che batte al ritmo della sportività, elemento che nella Multistrada V4 RS viene esaltato a dismisura. I dettagli e i richiami al mondo delle performance, sono un biglietto da visita audace ed entusiasmante. Il primo riferimento che non si può fare a meno di notare è il logo “RS“, che riporta alla memoria di tutti i ducatisti la celebre Monster S4 RS, presente sulla livrea, sulla chiave e nella grafica del cruscotto.

Il cocktail di componenti in fibra di carbonio come il parafango anteriore, i paramani, i paracalore e il becco anteriore, garantiscono un contrasto seducente con la livrea Iceberg White e con le colorazioni che rimandano alla Desmosedici MotoGP.

Per lei, poi, è stato disegnato un codino speciale, snello e filante, composto da tecnopolimero e che aumenta vertiginosamente il tasso di aggressività. Bello anche il telaietto reggisella in titanio che, oltre a far risparmiare 2,5 chilogrammi sulla bilancia rispetto alla versione standard, rende la Multistrada V4 RS più tecnicamente raffinata e seducente. Infine, la colonna sonora viene affidata all’orchestra del Desmosedici Stradale con frizione a secco e silenziatore Akrapovič. Una pura goduria per le orecchie e una scarica di adrenalina che pervade tutto il corpo.

Propulsione desmodromica

La particolarità di questa ultima nata della famiglia Multistrada (che conta su molte altre versioni) è il suo cuore, quel motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm che finalmente si sposa con la versatilità di una moto unica nel suo genere. Rispetto al propulsore visto sulla Panigale V4, i tecnici di Borgo Panigale hanno riguardato la curva d’erogazione – fluida e regolare ai bassi regimi – ma altamente coinvolgente.

Non potrebbe essere da meno, perché la potenza massima è di 180 CV, con limitatore a 13.500 giri/minuto. Questo range è stato scelto per offrire prestazioni superlative ma senza stravolgere l’equilibrio che da sempre caratterizza la Multistrada V4, fin dalle origini.

Ulteriore chicca è la frizione a secco STM-EVO SBK realizzata in alluminio dal pieno, con una specifica configurazione di molle e rampe antisaltellamento. Serve per raggiungere ulteriori livelli di brillantezza nelle fasi di staccata e inserimento curva, oltre a far risuonare ancora di più la gloriosa musica proveniente dallo scarico.

Multistrada V4 RS, elettronica da primato

L’elettronica è un elemento imprescindibile sulle moto moderne, sia per aumentare il comfort di marcia e il piacere di guida, che per migliorare la sicurezza dell’utente. La Multistrada V4 RS condivide le tecnologie da vertice della V4 S, che di serie sfoggia: radar all’anteriore e al posteriore, Cruise Control Adattivo (ACC, Adaptive Cruise Control) e Blind Spot Detection (BSD).

La piattaforma inerziale Bosch, è composta invece da 4 Power Mode (Full, High, Medium, Low), dal Ducati Traction Control (DTC), dal Ducati Wheelie Control (DWC), dalla gestione freno motore Engine Brake Control (EBC) e dal Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down. Quello di cui si può vantare in esclusiva questa versione è il Power Mode Full, che distribuisce la massima potenza in tutte le marce, con una risposta fulminea dell’acceleratore, oltre all’EBC (Engine Brake Control) regolabile su tre livelli. Infine, il cruscotto TFT con schermo da 6,5“ sfoggia una grafica dedicata, che permette di mostrare il navigatore cartografico grazie al Ducati Connect, e di fare il mirroring del proprio smartphone.

Ciclistica revisionata

Una moto esclusiva come la Panigale V4 RS ha bisogno di distinguersi anche dal punto di vista ciclistico. Ecco perché è stato pensato un telaio monoscocca in alluminio diverso da quello della Multistrada V4 S e Rally, allo scopo di ottenere un’inclinazione del cannotto di sterzo migliore.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Le sospensioni Öhlins Smart EC 2.0, invece, sono state scelte per esaltare l’uso sportivo, mentre Riding Mode Touring e Sport sono stati tarati per incrementare il comfort durante la guida rilassata e il supporto quando ci si diverte sul misto di montagna. L’impianto frenante è una vera primizia e deriva in modo diretto da quello della Panigale V4. All’anteriore il sistema comprende dischi da 330 mm di diametro e pinze monoblocco Brembo Stylema, a cui si sommano le pastiglie della Panigale V4. Al posteriore l’impianto prevede un singolo disco da 265 mm di diametro su cui lavora una pinza flottante Brembo.

Accessori per tutti i clienti

Per assecondare ogni tipologia di cliente, anche quella più esigente, Ducati ha pensato di offrire una serie di accessori variegati e utili. Si va da una lista di bagagliai diversi, passando dalle valigie laterali in plastica o alluminio, alle borse per serbatoio e sella passeggeri, fino ai parabrezza maggiorati. Tutto quello che si desidera per un’avventura su due ruote.

Poi, se qualcuno volesse osare e orientarsi su dettagli ancora più sportivi, il ricco catalogo offre parti in alluminio ricavate dal pieno come leve, pedane, serbatoi freno e frizione o i tappi serbatoio e di carico olio. Non mancano neppure i particolari in fibra di carbonio per rendere più snella la Multistrada V4 RS.

Quando arriva sul mercato

Ducati sta crescendo e il brand riscuote sempre maggiori consensi (come si evince dai dati del 2022). A questo trend positivo cercherà di concorrere anche la Multistrada V4 RS che, ricordiamo, è una versione a tiratura limitata che arriverà nelle concessionarie a partire dal mese di gennaio 2024 in un unico allestimento. Come sul resto della gamma è presente la garanzia “4Ever Multistrada”, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato.