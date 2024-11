Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Lambretta J debutta all'EICMA 2024

Lambretta continua a evolversi, orientando con la nuova Lambretta J e il progetto Elettra lo sguardo verso il futuro. La presenza di un artista come Piet Linnebank, e la personalizzazione offerta mediante i kit intercambiabili, testimoniano la volontà del marchio italiano di mantenere un legame forte con il design. In un’epoca dove la mobilità sostenibile assume sempre più un ruolo determinante, si appresta a conquistare le strade di domani con modelli in grado di coniugare tradizione, stile e tecnologia, per rimanere un’icona innovativa.

La Lambretta J, soprannominata Junior, trae ispirazione dall’omonima due ruote lanciata nel 1964, rivolta a un pubblico giovane e dinamico. La versione esposta al salone dell’EICMA 2024 omaggia il mondo del surf e la beach culture. Il tocco più distintivo? Una barra laterale attaccata allo scudo, richiamante una mini tavola da surf. Elemento visivo unico, in rottura con la tradizione degli scooter, lo si può personalizzare sia nei colori sia nelle grafiche, così come altri componenti, quai il parafango anteriore e la zona posteriore dietro la sella, affinché ogni J sia un pezzo inconfondibile.

Noto per il suo stile figurativo ispirato al fumetto, l’artista olandese Piet Linnebank ha collaborato al progetto. Nella cornice meneghina ha esposto i kit grafici personalizzati per la Lambretta J nell’iniziativa “Art of Wheels”, dove le grafiche audaci e giocose si sposano alla perfezione con il design moderno della J, dando forma a un’opera d’arte in movimento.

Caratteristiche tecniche

Finora ci siamo focalizzati sul colpo d’occhio. Ciò non deve, però, far pensare che il lavoro compiuto dagli sviluppatori termini qui. Perché in termini di tecnologia e prestazioni hanno dato il massimo, affinché il risultato finale soddisfacesse il pubblico. Disponibile nelle versioni J125 (124,6 cc) e J200 (174,5 cc), entrambe dotate di propulsore termico a quattro tempi e raffreddamento a liquido, lo scooter garantisce una guida fluida e performante, l’ideale in un contesto urbano. Sotto il profilo tecnico, il doppio ammortizzatore all’anteriore su link “a ruota tirata” e due al posteriore promettono stabilità e comfort pure su terreni accidentati.

Le linee della J riflettono quelle classiche dell’azienda, caratterizzate da fiancate rettangolari allungate e una silhouette “long and low” di ispirazione americana. A sua volta, la sella, lunga e minimalista, e il faro anteriore esagonale si riallacciano allo stile della compagnia, facilmente riconoscibile.

Il progetto Elettra

Intanto, Lambretta porta avanti il progetto di Elettra, pioniere elettrico della gamma, svelato all’EICMA nel 2023 e ora sul punto di entrare in produzione. Con un design rievocante le linee delle Lambrette anni Cinquanta, Elettra sfoggia forme sinuose e il mitico faro a uncino, connubio di tradizione e avanguardia.

Lo scooter a zero emissioni tiene fece alle attese dal punto di vista delle performance: raggiunge una velocità massima di 110 km/h grazie al motore a magneti permanenti, con potenza di 4 kW e picco di 11 kW. L’autonomia, adattabile alla modalità di guida selezionata (Eco, Ride, Sport), varia da 60 a 127 km. La ricarica della batteria al litio da 4,6 kWh avviene in circa 5 ore e mezza tramite una presa domestica, o appena 36 minuti allacciandosi a una colonnina rapida.