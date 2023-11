Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Honda DAX, ancora novità per l'icona del passato

Dopo 41 lunghi anni di assenza in casa Honda si torna ad abbracciare uno di quei modelli che hanno fatto la storia dell’azienda di Hamamatsu, uno di quei due ruote che con la sua iconica scocca a “T” in acciaio pressato è riconoscibile anche se non lo si vede in giro da tanto, anzi tantissimo tempo. Parliamo di Honda DAX, la motocicletta a mo’ di bassotto che la Casa ha fatto tornare in grande stile nel 2023 in Europa e che nel 2024 sarà disponibile in Italia con nuove colorazioni accattivanti.

Honda DAX, il ritorno dell’icona

Il bassotto si aggiorna, si fa più bello e soprattutto più divertente. Sì, perché dopo 41 anni di assenza dai listini della Casa, Honda DAX nel 2023 è tornato nel Vecchio Continente per sorprendere tutti, senza però venir meno ai tratti distintivi che gli hanno permesso comunque di essere riconoscibile anche se “invecchiato”.

Mettere mano a un modello entrato nella storia del brand è sempre una scelta difficile, perché non si sa mai come il mercato può prendere la decisione di dare un tocco di modernità a chi è vivo nella mente degli appassionati con una forma e un colore specifico. Ma se è vero che “chi non risica, non rosica”, seppur in altri termini (e in altre lingue) ad Hamamatsu non si sono tirati indietro e hanno accolto con entusiasmo questa sfida, facendo tornare in carreggiata il mitico DAX.

Il ritorno nel 2023 è stato segnato dall’unione con i “fratelli” Grom e Monkey, tre modelli accomunati dalle ruote da 12 pollici, dalla cilindrata 125, ma soprattutto dall’immagine super divertente e dalle dimensioni ultracompatte. Ed è proprio alle ruote basse e alla sua forma allungata che deve il nome, proprio come i bassotti tedeschi (i Dachshund, ndr) a cui era ispirato il primo mitico ST50 DAX del 1969.

Novità in vista per l’Italia

Il DAX, con la sua iconica e riconoscibile scocca a “T” in acciaio pressato che funge sia da telaio sia da serbatoio del carburante, può trasportare comodamente due persone e grazie alle sospensioni di alto livello, che vantano una forcella rovesciata da 31mm e due ammortizzatori posteriori, e le ruote di grossa sezione garantisce una tenuta di strada ottima e grande comfort sui fondi accidentati. Un plus, inoltre, è il tradizionale cambio con frizione automatica centrifuga a 4 rapporti, che rende la guida sempre divertente, mentre il motore raffreddato ad aria, a 2 valvole, è capace di percorrere oltre 66 km con un litro di benzina.

Insomma, una motocicletta pronta come nel passato a far divertire tutti quanti e che nel 2024 arriverà in Italia in una nuova versione. Hamamatsu, infatti, ha annunciato che nell’anno che verrà DAX sarà commercializzato nel Bel Paese nella confermata colorazione Pearl Nebula Red e nel nuovo brillante Pearl Glittering Blue. Due colori destinati a conquistare tutti. La versione 2024 del DAX 125 sarà disponibile in Europa a partire da dicembre 2023, “bruciando” i tempi.

Una notizia che fa di certo piacere agli affezionati della Casa che nel 2023 ha raccolto risultati eccezionali riuscendo a piazzare le proprie moto nella top 10 delle vendite in Italia. E facendo i dovuti scongiuri, Hamamatsu spera che anche DAX presto possa essere presente tra i modelli più venduti.