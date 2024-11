Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda GB350S, première all'EICMA 2024

Classico, ma con le tecnologie all’avanguardia. Honda introduce nel mercato europeo la GB350S, pensata per rispondere appieno alle esigenze moderne, specie in un segmento molto richiesto dai giovani biker. La sigla “GB” rievoca dolci ricordi ai fan di lunga data del Costruttore giapponese, sinonimo di roadster, entrate nel mito grazie allo stile inconfondibile.

Rivolta a chi desidera semplicità, efficienza e un’estetica senza tempo, la Honda GB350S è spinta da un monocilindrico di 350 cc raffreddata ad aria. Dell’esperienza di guida, facile e piacevole, può anche beneficiare chi ha la patente A2. Sviluppato allo scopo di garantire affidabilità e performance lineari, il motore costituisce giusto un elemento cruciale dell’esemplare, avente uno stile distintivo e una ciclistica agile. Sarà esposta all’EICMA 2024, l’81ª edizione della celebre kermesse meneghina in programma dal 7 al 10 novembre.

Linee semplici ed essenziali, ma curate

Honda ha desiderato rendere la GB350S un tributo alle roadster classiche, mantenendo linee semplici ed essenziali, ma curate nei minimi dettagli. Il serbatoio in acciaio è il fulcro del design, mentre i fianchetti laterali, con il logo GB ben visibile, conferiscono un tocco retrò al modello. L’illuminazione è completamente a LED, con un proiettore anteriore circolare richiamante le soluzioni vecchio stile, assurte al mito. Tuttavia, ciò non significa scendere a compromessi in termini di sicurezza, infatti la visibilità è quella di un moderno sistema di luci.

Pur essenziale, il cruscotto risulta completo: un display digitale, che affianca un tachimetro analogico, mostra l’indicazione di marcia inserita e il consumo istantaneo. Una dotazione interessante consiste nella funzione ESS: in caso di brusca frenata, attiva l’indicatore di emergenza, in modo da avvisare chi segue del rallentamento improvviso. Gli indicatore di direzione posteriori si disattivano in automatico, regolando il tempo di spegnimento in base alla velocità. Per quanto riguarda le tonalità, la tavolozza annovera tre nuance: Puco Blue, Gunmental Black Metallic e Pearl Deep Muy Gray.

Motore monocilindrico

Il cuore della Honda GB350S è un motore monocilindrico raffreddato ad aria da 348 cc, progettato al fine di offrire 21 CV e 29 Nm di coppia motrice massima. Dunque, la moto fa della versatilità una delle sue qualità principali, adatta sia nel traffico urbano sia nei tragitti più lunghi. D’altronde, il consumo medio di 40 km/l e il serbatoio da 15 litri permettono di raggiungere un’autonomia di circa 600 km. A proposito della circolazione in piena città, la frizione assistita e antisaltellamento agevola ogni scalata.

Un sistema innovativo consente di gestire il flusso dell’aria dall’airbox all’iniettore, assicurando un’erogazione regolare della coppia ai bassi regimi. Inoltre, il controllo di trazione HTSC gestisce la coppia affinché la guida sia sicura pure su fondi scivolosi, utile soprattutto ai piloti meno esperti. A sua volta, anche il sound del motore è riconoscibile. Il doppio strato del collettore di scarico e il silenziatore disegnato appositamente danno alla GB350S un timbro basso e coinvolgente, tipico dei propulsori monocilindrici Honda.

In qualunque circostanza, regnano maneggevolezza e stabilità. Tre le ragioni essenziali: il telaio a semi-doppia culla in acciaio, il baricentro basso e le sospensioni tarate ad hoc. Alla sicurezza e la precisione in frenata contribuisce l’apposito sistema, dotato di un disco da 310 mm all’ anteriore e da 240 mm con ABS a due canali al posteriore.