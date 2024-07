Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa NIU Lo scooter elettrico NIU MQi GT EVO fa della potenza una prerogativa

L’attesa è finita. Dalla Cina diversi produttori automobilistici promettono di dare filo da torcere ai colossi europei. In che modo? Attraverso un prezzo aggressivo e competenze uniche, sviluppate nel comparto elettrico. Mentre nel Vecchio Continente continuavano a tenere banco lunghi dibattiti sui diesel, il Paese asiatico virava a tutto gas sulle BEV. Mentre il loro vero potenziale rimane, comunque, in parte celato, in fatto di scooter il discorso cambia. Sfrutta le competenze maturate lo NIU MQi GT EVO, un gioiellino a zero emissioni dalle signori proprietà tecniche, a fronte di un prezzo piuttosto contenuto.

Erede del GT

Evoluzione del già apprezzato GT, l’EVO promette performance di grado superiore e una dotazione all’avanguardia. Al centro, un propulsore inedito: invece della vecchia unità Bosch, i tecnici hanno montato un NIU V Motor da 5.000 W, collocato nel mozzo della ruota posteriore. Ne deriva uno scatto pronto e una velocità di picco che tocca i 100 km/h, ben 30 aggiuntivi in confronto all’antenato.

Tuttavia, l’esuberanza su strada implica pure dei compromessi, riscontrabili nell’autonomia. Nel caso in cui il tema provochi una certa apprensione, tanto vale volgere lo sguardo altrove, perché la percorrenza registra, anche se lieve, un calo, a 67 km con una singola carica. Uno standard comunque dignitoso, simile a una due ruote tradizionale.

Il design è un mix equilibrato di sportività ed eleganza. Le linee filanti e il telaio robusto, pur essendo leggero (solo 128 kg), conferiscono un aspetto deciso e moderno. La sella, allungata del 30% rispetto agli esemplari precedenti, assicura il massimo comfort sia per il conducente sia per il passeggero, mentre i poggiatesta integrati e lo schienale opzionale completano l’allestimento.

Sicurezza, tecnologia e prezzo

Tra i principali obiettivi perseguiti dai progettisti, la sicurezza ha ottenuto particolare rilevanza. Benché a giudicare dall’aspetto possano sorgere dei dubbi circa la protezione garantita, in realtà il kit risponde ai criteri più elevati. Oltre a recuperare energia durante la decelerazione, il MQi GT EVO è provvisto di un sistema di frenata elettronico (EBS) per una frenata potente e modulabile. I freni a disco anteriori e posteriori aumentano il giudizio complessivo. In qualsiasi condizione il MQi GT EVO sa dimostrarsi all’altezza della situazione.

La tecnologia è un ulteriore punto di forza. Il cruscotto LED, intuitivo e completo, fornisce ogni info necessaria al conducente, dallo stato della batteria alla velocità, fino alla modalità di guida selezionata. A proposito della mappatura, se ne contano tre, ciascuna con caratteristiche specifiche: l’Eco (45 km/h) limita la potenza erogata dal motore e ottimizza la curva di coppia, in favore dell’autonomia; la Dynamic (75 km/h), offre un bilanciamento ottimale tra performance e consumo, l’accelerazione risulta più pronta e la velocità massima superiore; la Sport (100 km/h), sblocca appieno le capacità dello scooter, dotato di uno scatto fulmineo e una velocità massima di 100 km/h.

L’app dedicata, scaricabile sugli smartphone, permette di monitorare lo stato del mezzo, localizzarlo e personalizzare delle impostazioni. Il prezzo di listino del MQi GT EVO è di 5.799 euro. Uno scoglio non così basso, ma giustificato dalle funzioni, avanzate quanto basta da soddisfare, senza riserva, anche le richieste dei clienti più esigenti