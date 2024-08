Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Motoraduni Lombardia 2016, gli appuntamenti

Organizzati per tutti gli amanti delle due ruote, i motoraduni consentono ad appassionati provenienti da varie parti d’Italia e del mondo di condividere la loro viscerale passione. Nel corso del 2016 furono sancite diverse iniziative degne di nota pure nella Lombardia: ripercorriamo dove, quando e i programmi annunciati alla vigilia.

Da Brescia a Milano

Cominciamo da Remedello di Sopra, in provincia di Brescia. Qui il 2 e 3 aprile ebbe luogo il 10° Biker Party de i Rotam, evento aperto a tutti, motociclisti e non, con ingresso libero. Si svolgeva presso il campo sportivo di via Silvio Pellico a partire dalle 15.00. Le due giornate prevedevano cucina degli alpini, mostra fotografica, birra a fiumi, bancarelle e musica classic rock con gli Acronima. Sempre il 3 aprile c’erano altri due eventi in programma. A Vanzago, in provincia di Milano, si è tenuto il Raduno American Cars & Bikes dalle 10.00 con birra, hamburger, Dj, stand, pinstriping, Tattoo, gonfiabili e tanti spettacoli. A Cremona invece, largo al 10° Scooter Raduno di Primavera.

Il 10 aprile a Comazzo (LO) andò in scena il 5° Raduno Alternativo, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, in cui vi era modo di contribuire la Fondazione a lui dedicata. L’iscrizione era di 10 euro. Le drammatiche modalità della scomparsa del celebre pilota di MotoGP, ad appena 24 anni, lasciarono una ferita lacerante, per un vuoto incolmabile ancora oggi. Il talento in pista, abbinato al carattere esuberante e spiritoso mostrato nelle interviste, avevano permesso al “Sic” (così lo chiamavano affettuosamente) di diventare subito un personaggio.

Per tenerne alto il nome, il padre Paolo e i familiari hanno realizzato progetti morali e umanitari, in aiuto della parte più fragile della società. Con enti e istituzioni, sia pubbliche che private, ha fatto del bene in numerose occasioni e anche quell’evento perseguiva un fine nobile. In provincia di Milano, più precisamente a Paderno Dugnano, il 25 aprile era fissato il 2° Motoraduno Sant’Ambrusin in Moto, con tour in moto, benedizione singola, musica country e vendita di abbigliamento ed oggettistica rider.

Maggio scoppiettante

Ad Ospitaletto (MN), il 6 e 7 maggio venne celebrato il 6° Simply Bikers Road Fest. L’evento annoverava stand gastronomici e inerenti al mondo biker, spettacoli e concerti. Dal 13 al 15 maggio invece, a Mantova era stabilito il 3° Motor Festival, 3 giorni con ingresso gratuito dedicati a moto, auto e camion con esposizioni, spettacoli, intrattenimento, cucina e la possibilità di conoscere tutte le novità del mercato. Alla vigilia erano stimati più di 70 espositori, 50 piloti e oltre 35.000 presenze.

A Mandello del Lario, in provincia di Lecco, dal 20 al 22 maggio, l’11° Biker Laghee Fest avrebbe ravvivato l’atmosfera, a base di musica live, tantissimi stand e Freestyle show. La seconda edizione del raduno Harley Davidson in Valtellina con l’Halley in the Valley 2 era data a Morbegno (SO), dal 27 al 29 maggio. 3 giorni di concerti, esibizioni, prove moto, molti stand, bike show e parecchio altro ancora. Per concludere, da segnalare il Chrono Alps 500, dall’8 al 10 giugno, a Salò (BS). Si trattava della quarta edizione di una gara di regolarità per Harley-Davidson. Il 1° classificato avrebbe vinto un viaggio per due persone negli Stati Uniti d’America.