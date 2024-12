Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Attacco ricevuto da Bagnaia in Ducati

Bagnaia ha perso la possibilità di confermarsi campione del mondo per il terzo anno di fila nella classe regina a causa delle troppe cadute e per un atteggiamento sin troppo da gentleman. Al torinese nelle fasi calde della stagione è mancato il killer instinct per fronteggiare l’esuberanza di Jorge Martin. Il pilota cresciuto nell’Academy di Valentino Rossi è un talento purissimo ma pecca nella cattiveria agonistica. Un comune denominatore in Casa Ducati, dato che già in passato il fenomenale Casey Stoner aveva sofferto i mind game di Valentino Rossi e dei principali competitor.

La MotoGP è spietata e dal momento in cui sei in cima al mondo c’è già un esercito di piloti pronti a sbranarti pur di accaparrarsi il numero 1 sul cupolino. Negli ultimi anni Pecco Bagnaia ha dormito sogni tranquilli con due teammate come Miller e Bastianini, ma dal 2025 la musica cambierà. La Casa di Borgo Panigale ha scelto Marc Marquez per innalzare il livello della sfida interna. Pecco, certamente, avrebbe preferito proseguire la sua avventura con al fianco il romagnolo ma avrà l’occasione di dimostrare di essere un campione leggendario, battendo l’otto volte iridato.

Bagnaia, duro attacco ricevuto in Ducati

Il brand emiliano sul proprio canale YouTube ha presentato il primo dei tre capitoli del documentario ‘Dream On – La ricerca della gloria di Ducati e Bagnaia’. Si tratta di estratti realizzati in pista in occasione degli ultimi tre round del campionato 2024. Il testa a testa tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia è raccontato da un punto di vista interno. Per un fan della Ducati è un contenuto imperdibile, anche perché vengono affrontati diversi temi. Nella sfida in Thailandia, allo start della SR, Pecco Bagnaia si è fatto bruciare nonostante partisse dalla pole position. Nella parte finale della corsa Jorge Martin ha superato Bagnaia, conquistando il podio in seconda posizione.

Dopo la Sprint Race, ai box, il team manager Tardozzi si è rivolto al pilota in maniera piuttosto dura. “Oggi Martin ha avuto il coraggio di metterti al tappeto perché già sulla griglia di partenza si è messo in una posizione che lasciava intendere chiaramente che la sua intenzione era quella di venire a darti fastidio. Ha fatto il suo dovere, tu domani devi fare questo, non puoi essere sempre solo un signore, non puoi, perché questi ti fanno il c**o, lui ti ha puntato alla prima curva, l’aveva già deciso che ti veniva addosso, questo è fuori di dubbio. Quindi bisogna che tu smetti di essere troppo signore perché sennò questi ti fanno il ma**o“.

La rivalità futura tra Bagnaia e Marc Marquez

Archiviato il campionato 2024, Pecco Bagnaia dovrà cambiare approccio nella prossima stagione contro un mastino come Marc Marquez. L’italiano dovrà cacciare gli artigli perché Marc Marquez è ben più aggressivo di Jorge Martin e farà di tutto per tornare a vincere. Non ha scelto la Ducati, rinunciando a svariati milioni con la Honda, per accontentarsi di un secondo posto.

Nei prossimi giorni sul canale YouTube Ducati verranno pubblicate le ultime puntate. Il 22 dicembre verrà mandato in onda il GP finale corso a Barcellona. Quest’ultimo evento ha regalato l’undicesima vittoria stagionale all’italiano ma non è bastato per conservare il titolo di campione della MotoGP.