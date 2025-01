Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: ANSA Valentino Rossi annuncia: è nata Gabriella

Valentino Rossi ha scritto pagine indelebili nella storia del motociclismo correndo nel Motomondiale dal 1996 al 2021. In mezzo ci sono 9 titoli vinti, 432 gare disputate, 115 vittorie e 235 podi. Numeri da fenomeno assoluto, difficili da replicare. Al netto dei risultati sportivi però il Dottore è stato capace, attraverso la sua verve, anche a trascinare un intero movimento. Sotto la sua guida, infatti, la MotoGP è passata da sport quasi di nicchia a fenomeno planetario. Non c’è angolo di mondo dove Vale non sia conosciuto e il suo personaggio va ad affiancare per forza di cose i grandissimi di altre discipline come Maradona o Michael Jordan.

Chiusa una porta, si è aperto un portone per lui. Nel 2021, infatti, quando ha deciso di chiudere la sua carriera, Valentino Rossi ha subito annunciato di volersi dedicare alla famiglia e in particolare alla sua compagna: Francesca Sofia Novello. Con quest’ultima ha avuto una figlia nel 2022, Giulietta. Poche ore fa però, il Dottore, ha annunciato di essere diventato nuovamente papà.

La nuova arrivata

Attraverso un post pubblicato sui suoi principali social, Valentino Rossi ha annunciato che il 4 gennaio è nata la piccola Gabriella. La foto è stata accompagnata dalla canzone di Vasco Rossi Gabri, da sempre uno degli artisti preferiti del 46. Proprio Blasco ha subito commentato dando il benvenuto alla bambina. Sono poi arrivati anche altri commenti da parte di colleghi e amici vari come Gianni Morandi, Jovanotti, Mancini, Federica Masolin, Cesare Cremonini, Cattelan e tanti altri.

Valentino Rossi e Francesca Novello hanno quindi scelto nuovamente qualcosa di “classico”. In un’epoca in cui un po’ tutti cercano per i propri figli il nome ad effetto, magari preso in prestito da altre lingue, loro hanno optato Gabriella. La piccola andrà a fare compagnia alla sorella maggiore Giulietta, che attraverso le storie del papà ha già mostrato di strizzare l’occhio alle moto.

Il futuro e la vita a Tavullia

A differenza di tante star che vivono in giro per il mondo, Valentino Rossi ha deciso di crescere le bambine nella sua Tavullia, un piccolo comune di meno di 8.000 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Lì il Dottore ha messo le basi della sua azienda e dell’Academy, con il Ranch che diventa sempre più spesso il punto di ritrovo con i suoi ragazzi per allenarsi e soprattutto divertirsi.

In seguito al ritiro dal Motomondiale, il Dottore ha deciso di dedicarsi alle quattro ruote. In particolare ha disputato il GT World Challenge Europe e ha preso parte ad alcune gare Endurance. Il suo obiettivo nei prossimi anni è quello di riuscire a partecipare alla 24h di Le Mans. Allo stesso tempo però, proprio sul finire del 2024, ha annunciato che in questo 2025 avrebbe preso parte a meno avvenimenti rispetto al passato. I motivi dietro questa scelta sono principalmente due: stare più vicino al suo team in MotoGP, che da quest’anno sarà la squadra clienti di riferimento Ducati e soprattutto passare più tempo con la famiglia. Ora che l’impegno di papà è raddoppiato, sicuramente ci vorrà una maggiore presenza in casa.