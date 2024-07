Il quinto round del FIA World Endurance Championship 2024 farà il suo ritorno in Brasile. La Ferrari si prepara alla 6 Ore di San Paolo partendo da favorita dopo il successo di Le Mans. Introdotto anche il primo pacchetto di aggiornamento dedicato alle 499P

Tutto pronto per il quinto round del FIA World Endurance Championship 2024 che farà il suo ritorno in Brasile. La Ferrari si prepara per la Rolex 6 Ore di San Paolo partendo da favorita dopo il successo di Le Mans. Introdotto anche il primo pacchetto di aggiornamento dedicato alle 499P.

Le Ferrari

Le Hypercar Ferrari tornano in pista al FIA WEC 2024 a soli 28 giorni dal successo alla 24 Ore di Le Mans firmato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. La squadra ufficiale Ferrari – AF Corse correrà sulla pista di Interlagos per la prima volta. Grazie ai 50 punti conquistati a Le Mans, il Cavallino occupa attualmente il secondo posto in classifica Costruttori a nove lunghezze da Porsche; sono secondi anche Fuoco-Molina-Nielsen nella classifica Piloti mentre Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono sesti con uno svantaggio rispettivamente di 9 e 51 punti dai leader Lotterer-Estre-L. Vanthoor.

Per la gara di Sao Paolo alle vetture sono state apportate nuovi aggiornamenti. Gli interventi riguardano un nuovo disegno dei condotti di raffreddamento dei freni con l’obiettivo di modificare la distribuzione dei flussi e di garantire una migliore efficacia di raffreddamento, in particolare sulle piste come quella di Interlagos che sottopongono l’impianto frenante a un maggiore stress. Sul piano aerodinamico il principale elemento distintivo della 499P, nella nuova configurazione, è rappresentato dall’introduzione di un flick sotto i proiettori anteriori.

“Il trionfo in Francia ci ha spinto ad accelerare l’introduzione del primo aggiornamento sulla nostra vettura. In Brasile ci attende una sfida difficile ma stimolante su un tracciato spettacolare e davanti ad un pubblico appassionato come quello di San Paolo” le dichiarazioni di Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti.

“A Le Mans abbiamo ottenuto una vittoria storica e credo che tutta la squadra, inclusi i nostri compagni della 499P numero 51, abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Senza dubbio quel risultato rimarrà indelebile nella mia memoria come la convinzione di poter contare su una vettura e un team straordinari. Ora però è arrivato il momento di guardare al futuro, al prossimo impegno a San Paolo, una pista del tutto nuova per ogni team con le Hypercar. Il nostro obiettivo sarà quello di sempre: entrare in pista per fare il miglior risultato possibile e conquistare punti importanti per il campionato” il commento di un Nicklas Nielsen che dopo aver tagliato il traguardo finale a Le Mans è pronto a ripetersi con i suoi compagni in terra carioca.

“Arriviamo in Brasile con grandi motivazioni dopo aver ottenuto una storica doppietta sul podio di Le Mans. A Interlagos l’ambizione sarà quella di confermarci competitivi e di provare a ottenere la prima vittoria stagionale su una pista che rappresenta qualcosa di inedito per la classe Hypercar. In passato a San Paolo mi sono sempre trovato a mio agio e nel 2019 ottenni il mio miglior piazzamento in Formula 1 con un quinto posto al GP del Brasile: non vedo l’ora di scendere in pista con la 499P e di vivere un bel fine settimana” le parole di Antonio Giovinazzi, pilota dell’altra Hypercar Ferrari in gara.

Valentino Rossi

Reduce dallo Yamaha’s Luna Park di Jerez e protagonista del mercato di MotoGP, Valentino Rossi si tuffa nella difficile prova di San Paolo. Per il pilota della BMW M4 GT3 numero 46 l’obiettivo è quello di raggiungere la prima vittoria nel FIA WEC. Il campione di Tavullia e il suo equipaggio non hanno ancora avuto una buona dose di fortuna in questa stagione. A Le Mans sono stati costretti ad abbandonare la corsa a causa dei danni subiti dalla vettura che all’una di notte è finita fuori pista mentre era il turno di guida del compagno di squadra Al Harthy.

Il Circuito

Il FIA World Endurance Championship farà il suo atteso ritorno in Brasile. Sono passati dieci anni da quando l’Autìdromo José Carlos Pace di Interlagos ha ospitato per l’ultima volta la manifestazione. Con soli 4,309 km, Interlagos è la pista più corta della stagione. Le Hypercar percorreranno a ogni giro ben 15 curve, raggiungendo la velocità di 305 km/h.

Il circuito è famoso nel mondo per aver ospitato diverse gare di F1. L’impianto fu iniziato a costruire nel 1938 e inaugurato ufficialmente nel 1940. Nella sua storia, la Ferrari ha corso 50 GP di F1 con 11 vittorie e 32 podi.

Il programma

L’appuntamento carioca con il WEC inizierà venerdì 12 luglio con le due sessioni di prove libere FP1 e le FP2, entrambe di 90 minuti, dalle 10:45 e dalle 15:15. Sabato 13 luglio si disputerà il terzo turno di prove libere da 60 minuti dalle 10:30, le qualifiche dalle 15:10 alle 15:.22 e la Hyperpole, riservata alle dieci vetture più veloci dalle 15:30. Domenica 14 luglio la Rolex 6 Ore di San Paolo scatterà alle 11:30 orari locali e si concluderà per le 17:30.

Le piattaforme Eurosport trasmetteranno il WEC in tutta Europa mostrando la gara completa di domenica dalle 16 tramite Eurosport 2. Le qualifiche e la gara saranno disponibili sulle piattaforme digitali Eurosport, Eurosport Player o Discovery+ a seconda dei territori.