L’intelligenza artificiale sarà presto in grado di disegnare in autonomia le auto arrivando a sostituire completamente i designer: potrebbero bastare pochi anni

L’intelligenza artificiale è uno dei temi di maggiore attualità nel mondo tech ed è destinata a diventare, sempre di più, un punto di riferimento anche per il mondo dei motori. Le funzioni IA, infatti, possono rendere più “intelligenti” le auto, aiutando a incrementare la sicurezza e a migliorare l’efficienza, un parametro sempre più importante per le auto elettriche. Nel corso dei prossimi anni, però, l’intelligenza artificiale potrebbe essere uno strumento fondamentale anche per disegnare le auto, andando a individuare il giusto equilibrio tra estetica ed elementi aerodinamici.

In futuro, infatti, i designer potrebbero essere rimpiazzati dall’IA che potrebbe trovare un nuovo modo per sostituire l’uomo durante il processo di progettazione. Ad aprire a questo scenario è uno dei nomi più importanti del settore automotive per quanto riguarda il design. Gordon Wagener, responsabile del design di Mercedes-Benz, nel corso di un intervento pubblico, come riportato da ABC News, ha anticipato quella che potrebbe essere la prossima evoluzione del mondo delle quattro ruote. Anche il design, quindi, potrebbe diventare un “lavoro” per l’IA.

Addio ai designer?

Il punto di vista di Wagener è chiaro: “L’intelligenza artificiale cambierà drasticamente il nostro modo di progettare. Penso che tra 10 anni forse la maggior parte della progettazione sarà fatta dall’intelligenza artificiale e renderà i designer obsoleti. Il mio successore sarà una macchina e costerà molto meno del mio stipendio”. Il responsabile del design di Mercedes-Benz, azienda che ha realizzato concept futuristici come la Vision One-Eleven (in foto), ha evidenziato come, al momento, solo una piccola percentuale del lavoro dell’IA sia effettivamente utilizzabile ma questa tecnologia migliora sempre di più e, in futuro, potrebbe raggiungere un livello tale da poter effettuare in autonomia il lavoro. L’evoluzione del ruolo dell’intelligenza artificiale andrà verificata nel corso del tempo ma le parole del manager della Casa tedesca confermano quale potrebbe essere il futuro del design applicato al mondo delle quattro ruote.

Un’auto disegnata dall’IA?

La capacità dell’intelligenza artificiale di diventare sempre più efficiente e precisa è alla base del pensiero di Wagener. C’è da dire, però, che i dieci anni indicati dal manager sono un’ipotesi che non si basa su alcun dato concreto e che, a oggi, uno scenario in cui l’IA sia in grado di progettare il design di una vettura da sola è ancora lontanissimo. Per i designer, infatti, l’intelligenza artificiale può rappresentare uno strumento in grado di semplificare il lavoro e di testare nuove opzioni per migliorare il risultato finale.

L’IA potrebbe rivelarsi utile anche in altri settori legati al mondo dei motori, come la guida autonoma, Anche in questo caso, però, Wagener evidenzia come la realizzazione di un’auto completamente autonoma sia da considerare come “fantascienza” nonostante Mercedes abbia già realizzato sistemi di guida autonoma avanzata in passato. I produttori di autovetture, nel corso dei prossimi anni, dovranno individuare il modo migliore per utilizzare l’IA per realizzare auto sempre più moderne, efficienti e in grado di garantire sicurezza e affidabilità. Le Case che per prime raggiungeranno questi obiettivi diventeranno, probabilmente, nuovi punti di riferimento del mercato delle quattro ruote nel giro di pochi anni.