Fonte: Ufficio Stampa La Horse Lecar 459 Hybrid, il primo modello del marchio brasiliano

Lecar, start-up brasiliana fondata dall’imprenditore Flávio Figueiredo Assist con sede nello stato di Espírito Santo, ha annunciato il lancio del suo primo modello, la Lecar 459 Hybrid, prevista per il 2026. Il veicolo, un SUV coupé dal design innovativo, costituisce il risultato di una collaborazione internazionale che vede coinvolta anche La Horse, la joint venture tra il gruppo Renault e Geely. Questa partnership, siglata nel 2023, ha permesso al giovane marchio sudamericano di ottenere i motori che equipaggeranno la vettura.

Range extender

Il cuore della Lecar 459 Hybrid sarà il propulsore HR10, un tre cilindri da 1 litro in grado di erogare 116 CV e 200 Nm di coppia motrice massima. Inizialmente realizzato in 12.000 unità all’anno, potrà aumentare in caso di crescita della domanda. Il motore HR10 sarà parte di un sistema più ampio, il cosiddetto range extender (EREV), in grado di sviluppare una potenza combinata di 163 CV. Sempre più popolare tra i produttori di mezzi elettrici e ibridi, la tecnologia consente una gestione intelligente dell’energia a bordo.

Progettato per il mercato brasiliano, l’HR10 è stato ottimizzato affinché funzioni con etanolo, un combustibile largamente utilizzato nel Paese. Grazie alla soluzione, i conducenti riscontreranno una maggiore flessibilità nei consumi. Inoltre, risponde alle politiche ambientali locali, volte a favorire l’impiego di carburanti alternativi. Il fenomeno del cambiamento climatico non risparmia nessuno. Non è una prerogativa dell’Europa, al contrario di quanto i meno ferrati sull’argomento tendono a immaginare. Le rilevazioni degli studiosi attestano come abbia entità globale, seppur a diversi gradi intensità.

Il prezzo in Brasile

Essendo uno dei territori con la maggiore biodiversità al mondo, il Brasile ha un ruolo cruciale nella tutela dell’ecosistema. Negli ultimi anni, soprattutto sotto la presidenza di Luiz Inácio Lula da Silva, ha cominciato a implementare delle nuove politiche, finalizzare a invertire il disboscamento, preservare la foresta amazzonica e promuovere lo sviluppo sostenibile.

A differenza delle plug-in hybrid convenzionali, l’architettura EREV della Lecar 459 Hybrid impiega il motore a combustione interna per ricaricare la batteria alimentante quello elettrico principale, anziché per muovere direttamente le ruote. Dunque, il componente a zero emissioni, collegato all’asse motrice, è responsabile della trazione. Quando la batteria è abbastanza carica, l’unità termica si spegne, così da garantire una circolazione al 100% green.

La formula sviluppata consente di massimizzare l’autonomia in modalità elettrica, in maniera tale da ridurre al minimo l’intervento della parte ICE e limitando le emissioni. In aggiunta, l’accumulatore è ricaricabile pure tramite una colonnina esterna, dando l’opportunità di sfruttare le infrastrutture locali già presenti e in continua espansione.

Con il lancio della 459 Hybrid fissato nel 2026, Lecar si appresta a sfidare i brand tradizionali nel segmento dei SUV. Costerà 147.900 real brasiliani, equivalenti a circa 24.230 euro. Mancano comunicazioni ufficiali a proposito di un eventuale sbarco nel mercato italiano.

L’ibrido con range extender rappresenta una saggia mossa, alla luce della situazione attuale. In Brasile, infatti, l’infrastruttura di ricarica rimane ancora piuttosto frammentaria e l’adozione di carburanti alternativi, tipo l’etanolo, assicura un vantaggio competitivo. Il fatto di appoggiarsi a un elemento terzo di blasone permetterà di andare a colpo sicuro, in quanto a standard qualitativi.