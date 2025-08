In Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia avviene il 78% dei furti di veicoli in Italia: ecco i dati del 2024 elaborati dal nuovo report di LoJack

123RF Ecco le Regioni dove si registrano più furti

I furti di veicoli continuano a crescere in Italia, rappresentando una vera e propria minaccia per i cittadini italiani, come conferma il Dossier sui Furti di veicoli 2025, elaborato da LoJack Italia sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno. In particolare, il 78% dei furti di auto viene registrato in appena 5 Regioni italiane. Andiamo ad analizzare la classifica regionale relativa al numero di furti registrati nel corso di un anno.

Le Regioni meno sicure

A guidare la classifica regionale c’è la Campania che fa segnare un totale di 31.428 furti nel corso del 2024, con un calo del 3% rispetto ai dati dell’anno precedente. Seconda posizione per il Lazio, con un totale di 24.153 modelli rubati e con un dato in crescita del 5% su base annua. Terza posizione per la Sicilia che si registrano 19.622 furti di veicoli, con un incremento del 5%.

A completare la Top 5, infine, troviamo la Puglia, con 16.013, e la Lombardia, con 14.694. In queste cinque Regioni italiane si registra il 78% dei furti di veicoli. Il dato è particolarmente rilevante perché le Regioni considerate coprono poco più del 50% della popolazione italiana. La probabilità di subire un furto del proprio veicoli in queste zone, quindi, è molto alta.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che le Regioni che fanno segnare una crescita particolarmente marcata non rientrano nella Top 5. In Toscana, infatti, si registra un aumento del 10%, per un totale di 4.206 furti, mentre in Emilia-Romagna la crescita è del 16%, con un totale di 4.042 furti. Ricordiamo che nei mesi scorsi abbiamo analizzato anche la classifica provinciale dei furti.

Da segnalare, inoltre, che le possibilità di recuperare il veicolo rubato sono particolarmente basse in Campania e Lazio (le Regioni dove si registra il maggior numero di furti). Solo nel 36%, infatti, viene completato il recupero. Le Regioni italiane dove si registra il minor numero di furti di veicoli sono Molise, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. In queste aree, infatti, non viene superato il numero i 600 furti all’anno.

Gli altri dati

Secondo il report, nel corso del 2024 sono stati rubati 136.201 veicoli. Di questi, poco più di 75.000 erano auto che, quindi, rappresentano circa il 55% dei veicoli sottratti. Per la prima volta dal 2018, inoltre, i veicoli con quattro ruote (auto, SUV e van) rubati in un anno hanno superato la soglia di 100.000 unità. Il tasso di recupero complessivo, invece, è stato del 45%. Tra gli aspetti più preoccupanti emersi dai dati del 2024 è l’aumento dei furti di veicoli commerciali, in crescita del 112% su base annua.

Le auto più rubate

Tra le auto più rubate troviamo la Fiat Panda, protagonista di oltre 13.000 furti. Sul podio ci sono anche altre due city car molto diffuse e popolari come la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon, con oltre 5.000 furti. A completare la Top 5 troviamo la Fiat Punto, con oltre 4.000 casi, e l’Alfa Romeo Giulietta, con oltre 3.600, due veicoli che da tempo non sono più in produzione. Tra SUV e crossover, invece, i modelli più rubati sono la Jeep Renegade e la Fiat 500X, con oltre 2.000 furti. In terza posizione c’è un modello premium come la Range Rover Evoque. Tra i motocicli, invece, i più rubati sono stati l’Honda SH, con oltre 8.00 casi, e il Piaggio Liberty, con quasi 3.000.