63enne si tuffa nel torrente vicino Udine per salvare il cane, trascinato dalla corrente: l'animale è salvo

Un uomo di 63 anni, Gianfranco Baldin, è morto a San Gervasio di Carlino, vicino Udine, nel tentativo di salvare il suo cane caduto nel torrente Cormôr. Il corpo è stato recuperato il giorno seguente. Il cane è stato salvato dai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Incidente al torrente

Gianfranco Baldin, residente a Tavagnacco e originario di Novara, si è tuffato nel tardo pomeriggio nel torrente Cormôr per soccorrere il suo cane, finito in acqua per cause non ancora chiarite.

L’incidente è avvenuto a San Gervasio, una frazione di Carlino, in provincia di Udine. Baldin avrebbe raggiunto l’animale, ma subito dopo è stato travolto dalla corrente.

Si tuffa per salvare il cane e perde la vita: l'animale sta bene

Secondo alcuni testimoni, l’uomo ha iniziato ad annaspare ed è scomparso in pochi istanti, probabilmente risucchiato da un mulinello.

Le ricerche dei soccorritori

L’allarme è scattato immediatamente e ha mobilitato un importante dispiegamento di forze. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano, Latisana e Lignano, insieme all’elicottero del Reparto volo di Venezia con due sommozzatori a bordo e ai subacquei del nucleo specializzato.

Le operazioni sono state rese difficili dalla forte corrente e dall’acqua torbida, che impediva la visibilità.

Solo grazie allo svuotamento parziale del torrente, eseguito dal Consorzio di bonifica della pianura friulana, è stato possibile individuare e recuperare il corpo dopo quasi 24 ore. Il cane, invece, è stato salvato e messo in sicurezza.

Chi era Gianfranco Baldin

Baldin aveva 63 anni e viveva in Friuli, ma era originario del Piemonte. Non è stato reso noto se si trovasse da solo al momento dell’incidente o se fossero presenti familiari.

Il cane, tratto in salvo, è ora al sicuro. Le indagini sono affidate ai carabinieri per chiarire ogni dettaglio della tragedia.