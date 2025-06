Ascolti tv ieri giovedì 5 giugno chi vince tra Don Matteo, Avanti un altro, Dritto e Rovescio e Piazzapulita

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Affari Tuoi che batte Striscia la Notizia (Canale 5). In prima serata è Don Matteo a chiudere davanti ad Avanti un altro di Paolo Bonolis (Canale 5) e Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4). Ai piedi del podio FBI: Most Wanted (Italia 1), Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Donne sull’orlo di una crisi di nervi (Rai 3), Comedy Match (Nove), Il talento di Mr. C (Rai 2) e Money Road (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 5 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo, Paolo Bonolis, Del Debbio e Formigli

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Don Matteo: 2.485.000 spettatori (15,9%);

2.485.000 spettatori (15,9%); Canale 5, Avanti un altro : 1.981.000 spettatori (12,4%);

: 1.981.000 spettatori (12,4%); Rete 4, Dritto e Rovescio: 974.000 spettatori (7,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, FBI: Most Wanted : 878.000 spettatori (5%);

: 878.000 spettatori (5%); La7, Piazzapulita : 809.000 spettatori (6,4%);

: 809.000 spettatori (6,4%); Rai 3, Donne sull’orlo di una crisi di nervi : 805.000 spettatori (5%);

: 805.000 spettatori (5%); Nove, Comedy Match : 582.000 spettatori (3,5%);

582.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Il talento di Mr. C : 448.000 spettatori (2,7%);

: 448.000 spettatori (2,7%); Tv8, Money Road: 374.000 spettatori (2,2%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.236.000 spettatori (27,8%);

: 5.236.000 spettatori (27,8%); Rai 1, Cinque minuti : 4.151.000 spettatori (24,5%);

: 4.151.000 spettatori (24,5%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.421.000 spettatori (12,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.480.000 spettatori (7,8%);

: 1.480.000 spettatori (7,8%); La7, Otto e mezzo : 1.426.000 spettatori (7,7%);

: 1.426.000 spettatori (7,7%); Italia 1, NCIS : 1.200.000 spettatori (6,6%);

: 1.200.000 spettatori (6,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.047.000 spettatori (6%);

: 1.047.000 spettatori (6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.046.000 spettatori (6%);

: 1.046.000 spettatori (6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 956.000 spettatori (5%);

: 956.000 spettatori (5%); Rai 2, Tg2 Post : 471.000 spettatori (2,5%);

: 471.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish: 423.000 spettatori (2,4%);

423.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy: 303.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.741.000 spettatori (28,5%);

: 3.741.000 spettatori (28,5%); Canale 5, Caduta libera : 2.041.000 spettatori (16,9%);

: 2.041.000 spettatori (16,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.495.000 spettatori (25,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.902.000 spettatori (13,7%);

: 1.902.000 spettatori (13,7%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.368.000 spettatori (15,2%);

: 1.368.000 spettatori (15,2%); Rai 3, Blob : 892.000 spettatori (5,7%);

: 892.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Vita da artista : 859.000 spettatori (5,2%);

: 859.000 spettatori (5,2%); Rete 4, La Promessa : 799.000 spettatori (5,3%);

: 799.000 spettatori (5,3%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio : 710.000 spettatori (4,7%);

: 710.000 spettatori (4,7%); Italia 1, CSI: 506.000 spettatori (3,4%);

506.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 501.000 spettatori (4,2%);

: 501.000 spettatori (4,2%); Rai 2, TgSport Sera : 291.000 spettatori (3,1%);

: 291.000 spettatori (3,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 285.000 spettatori (2,7%);

285.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 254.000 spettatori (1,9%);

: 254.000 spettatori (1,9%); Nove, Cash or Trash? : 233.00o spettatori (1,9%);

: 233.00o spettatori (1,9%); La7, Famiglie d’Italia: 139.000 spettatori (1,3%).