Blitz nel bosco contro la banda dello spaccio: arrestati con droga, soldi e un bivacco tra gli alberi a Como

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Como. Nel pomeriggio di ieri, tre soggetti marocchini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia. L’operazione è stata condotta per contrastare lo smercio di droga.

Operazione nei boschi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato un servizio antidroga concentrando l’attenzione sull’area di Cadorago e Fino Mornasco. Gli agenti hanno individuato una zona boschiva nel comune di Cadorago, caratterizzata da un frequente via-vai di persone e auto.

Il blitz

Il blitz è stato veloce e deciso. I poliziotti hanno individuato i tre marocchini, ognuno con un compito preciso: sentinella, spacciatore e custode di droga e denaro. Dopo un breve inseguimento tra la vegetazione, i tre sono stati assicurati.

Sequestri e arresti

Gli agenti hanno recuperato droga e denaro, smantellando il bivacco che fungeva da base operativa per l’attività di spaccio. In Questura, i sequestri sono stati quantificati in più di un etto e mezzo di droga, tra eroina e cocaina, e quasi 650 euro in contanti. I tre marocchini sono stati arrestati e associati alla Casa Circondariale di Como.

