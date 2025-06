Chi sono Marco Panichi e Ulises Badio fuori dallo staff di Sinner, cos'è successo col campione del tennis

Terremoto nello staff di Jannik Sinner a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Marco Panichi, preparatore atletico, e Ulises Badio, fisioterapista, non fanno più parte del team del numero uno del tennis mondiale. Entrambi avevano cominciato a lavorare con il fuoriclasse di San Candido lo scorso settembre. La notizia del loro licenziamento è stata un fulmine a ciel sereno.

Jannik Sinner, via dallo staff Marco Panichi e Ulises Badio prima di Wimbledon

A dare la notizia del licenziamento è stato Sky Sport. Una situazione inaspettata e non normale. Wimbledon è imminente e privarsi di preparatore atletico e fisioterapista a pochi giorni dall’inizio del torneo di tennis più prestigioso al mondo è un fatto più che insolito.

La vicenda è diventata virale e dibattuta in un amen. Fino ad ora i diretti interessati non hanno parlato e non hanno commentato quanto trapelato. Non si conoscono quindi i motivi ufficiali che hanno portato Sinner a prendere una decisione così netta e risoluta.

Le indiscrezioni sui motivi della rottura professionale

Diverse le ipotesi fatte per provare a spiegare che cosa sia accaduto. Molto probabile che qualcosa tra il tennista e i due professionisti non andasse da qualche tempo. Altrimenti detto potrebbe essere che una serie di insoddisfazioni si siano accumulate durante la collaborazione.

C’è chi sostiene che Sinner potrebbe essere stato infastidito da alcuni atteggiamenti di Panichi. Tutti nell’ambiente riconoscono al preparatore una bravura fuori dal comune.

Dall’altro lato c’è chi ritiene che, per le abitudini di Sinner, Panichi parli troppo. Indiscrezioni e ricostruzioni che, si ripete, non hanno trovato alcuna conferma.

Il licenziamento di Panichi avrebbe innescato anche quello di Ulises Badio, legatissimo al preparatore atletico a livello professionale.

Quando Sinner darà la sua versione ufficiale

Il portale ‘Ok Tennis’ parla invece di una separazione che “in realtà non ha sorpreso così tanto chi è vicino al numero uno del mondo” in quanto già da qualche tempo “c’erano voci di scricchiolii tra i modi di vedere le cose tra le due anime del suo team”. E dopo la batosta subita da Sinner nella finale del Roland Garros, le distanze interne allo staff si sarebbero fatte più ampie.

Non resta che attendere che arrivi sabato quando Sinner sarà protagonista al media day a Wimbledon. In conferenza stampa spiegherà la sua versione dei fatti.

Panichi e Badio, l’esperienza con Djokovic e gli altri campioni

Panichi in passato ha lavorato con Novak Djokovic, ma anche con professionisti del calibro di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber.

Anche Badio, in passato, ha collaborato con Djokovic. Il fisioterapista, per quattro anni impegnato nel circuito Atp, ha lavorato anche con il Valencia e in diverse cliniche, tra cui un centro di medicina sportiva in Arizona.