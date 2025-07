Delitto di Garlasco, si cerca tra gli amici di Sempio per il Dna di Ignoto 3: la pista del complice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo la scoperta di una traccia di Dna maschile nella bocca di Chiara Poggi gli investigatori che indagano sul delitto di Garlasco sono al lavoro per dare un nome e un volto a “Ignoto 3“. La Procura di Pavia è convinta che si tratti del complice di Andrea Sempio e in attesa del nuovo esame sul Dna si indaga sulla cerchia di amici dell’ indagato e parallelamente per escludere una possibile contaminazione.

Il Dna nella bocca di Chiara Poggi

Il Dna maschile trovato nella bocca di Chiara Poggi potrebbe cambiare le carte in tavola nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Perché sebbene Andrea Sempio sia indagato per omicidio in concorso con altri per l’uccisione di Chiara Poggi, mai prima d’ora erano emerse tracce concrete di un eventuale complice.

ANSA La villetta dei Poggi a Garlasco

Come riporta Repubblica, l’esame sul quel Dna è stato ripetuto sabato pomeriggio nei laboratori della Scientifica della Questura di Pavia e gli esiti sono attesi a breve.

Contaminazione o profilo ignoto

Per dare un volto a Ignoto 3 gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti in due direzioni: da un lato l’ipotesi della contaminazione involontaria, dall’altro si indaga nella cerchia di amici di Sempio per individuare l’eventuale complice.

Gli investigatori puntano a capire se quel materiale biologico trovato nella bocca di Chiara Poggi appartenga veramente a un profilo finora sconosciuto o se sia l’effetto di una contaminazione.

C’è infatti la possibilità che qualcuno, tra investigatori e tecnici, possa essere entrato a contatto con il cadavere della vittima durante le indagini.

Anche per questo le procedure prevedono l’acquisizione dei profili degli operatori di laboratorio e di chi è stato sulla scena del crimine per validare gli esami.

La pista del complice di Andrea Sempio

La Procura di Pavia però è convinta che Ignoto 3 sia il complice di Andrea Sempio.

Per questo gli investigatori stanno lavorando alla cerchia delle vecchie amicizie e conoscenze di Sempio, 19 anni e fresco di Maturità all’epoca dei fatti.

Il Corriere della Sera riferisce che gli inquirenti torneranno ad ascoltare gli amici stretti di Sempio, Marco Poggi, Roberto Freddi, Mattia Capra e Alessandro Biasibetti, già sentiti a marzo.

I loro profili genetici, già acquisiti, sono stati confrontati con Ignoto 3 e scartati.

Gli inquirenti sono al lavoro per scavare nella vita di allora di Sempio, dagli ex compagni di scuola a conoscenze varie a Garlasco.

C’è poi la figura di Michele Bertani, amico di Sempio morto suicida nel 2016. Il suo corpo è stato cremato, ma gli investigatori potrebbero comunque risalire al suo Dna.