Delitto di Garlasco, spunta impronta mai repertata in casa Poggi: il colpo di scena e le ipotesi sulla traccia

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi emerge un elemento mai analizzato, l’ennesimo colpo di scena nel caso Garlasco: sul primo gradino della scala interna, dove il corpo della giovane venne gettato in direzione della cantina, è stata individuata una nuova traccia di sangue, mai repertata nelle indagini originali condotte dai Ris di Parma. Potrebbe trattarsi dell’impronta di una scarpa.

Nuova impronta nel caso Garlasco

La nuova impronta presenta un disegno geometrico ben definito, composto da tre linee parallele e regolari, equidistanti tra loro.

Secondo la professoressa Luisa Regimenti, medico legale dell’Università di Tor Vergata raggiunta dal quotidiano Il Tempo, non si tratterebbe né di una colatura né di un trascinamento di sangue: “È un’immagine figurata lasciata da un agente esterno”, ha spiegato, ipotizzando che possa trattarsi di un’impronta di scarpa impressa mentre il sangue era ancora fresco.

Il sangue di Chiara Poggi nel corridoio e sulle scale interne della villetta di Garlasco

Le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi

La scoperta è emersa nel corso dei nuovi rilievi tecnici voluti dalla Procura di Pavia, che ha riaperto un filone di indagine ipotizzando la presenza di più autori del delitto.

Nell’ambito di questa nuova indagine Andrea Sempio è indagato per concorso in omicidio. Sempio era, ed è tuttora, amico intimo di Marco Poggi, fratello di Chiara. E per questo frequentava assiduamente la villetta di via Pascoli.

La riapertura del caso ha portato i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dal colonnello Antonio Coppola, a eseguire una mappatura ad alta precisione della casa dei Poggi.

Intelligenza artificiale per studiare le macchie di sangue

Le operazioni sono state condotte con il supporto del Ris di Cagliari e del Racis di Roma, e si sono avvalse di scanner laser 3D, droni e intelligenza artificiale.

L’obiettivo: effettuare una nuova BPA (Bloodstain Pattern Analysis), ovvero l’analisi della distribuzione delle macchie di sangue, per comprendere in modo scientificamente più accurato la dinamica dell’aggressione, le modalità dei colpi e le armi impiegate.

I rilievi si sono concentrati in particolare tra il salone, luogo dell’aggressione, e l’ingresso della cantina, dove fu trovato il corpo.

Proprio qui è emersa la nuova traccia sul gradino, situata poco oltre l’orma della scarpa a pallini che nel 2007 venne collegata ad Alberto Stasi, unico condannato per il delitto.