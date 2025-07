Inchiesta Urbanistica Milano, la docente Elena Granata possibile nuova assessora dopo Giancarlo Tancredi

Dopo le dimissioni dell’assessore Giancarlo Tancredi all’Urbanistica del Comune di Milano, il Pd è alla ricerca di una nuova figura in grado di garantire imparzialità. Tra i nomi spunta quello di Elena Granata, docente del Politecnico del capoluogo lombardo ed esperta in analisi delle città.

Cosa succede dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi

Voci parlano della ricerca di un profilo simile a quello di Franco Gabrielli, che fino a pochi mesi fa è stato il consulente per la sicurezza del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Come riporta il Corriere della Sera, il nome del successore di Giancarlo Tancredi dovrebbe arrivare tra il 22 e il 23 luglio 2025 e sarebbe escluso che il Primo Cittadino tenga la delega all’Urbanistica per sé visto che risulta indagato in alcuni filoni delle inchieste.

ANSA

Elena Granata durante un convegno

Tra i possibili nuovi assessori al Comune di Milano si parla della esperta in Urbanistica Elena Granata.

Chi è Elena Granata

Elena Granata è professore associato di Urbani­stica presso il Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano e docente presso la Scuola di Economia Civile. Si occupa di città e ambiente e di cambiamenti sociali.

Sul sito Scuola di Economia Civile viene definita come “un’urbanista-architetto sui generis” che delle città “analizza la dimensione sociale, antropica e mediale che precede e accompagna il progetto delle forme fisiche; si interessa quindi alla vita delle persone e ai comportamenti umani prima della definizione degli spazi”.

L’esperta “si occupa di paesaggio e ambiente, di politiche di riqualificazione urbana, politiche abitative e d’integrazione sociale, di relazioni tra imprese e territorio. Perché ritiene che i luoghi concreti del vivere e i territori siano la determinante fondamentale di ogni storia economica e sociale, con la loro biodiversità, le loro ricchezze, le loro vocazioni originarie”.

Nel corso della carriera ha condotto ricerche e studi per enti pubblici, come il Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Lombardia, Comune di Milano, Agenzia per lo Sviluppo del Nord Milano, Fondazione ISMU, Fondazione Agnelli, Fondazione Zegna.

I possibili altri assessori all’Urbanistica di Milano

Secondo Affari Italiani, i nomi che starebbero circolando sono anche quelli di Gabriele Pasqui, docente di Politiche urbane e di Matteo Bolocan, che insegna Geografia economico-politica ed è presidente del centro studi Pim. Entrambi provengono dall’ambiente del Politecnico di Milano.

Mentre Elena Granata, seppur tra i papabili, sarebbe meno quotata a causa delle posizioni estremamente critiche che ha assunto rispetto alla gestione urbanistica della città.

La docente ha di recente affermato, in un’intervista al Corriere della Sera che “l’ambizione civile di Milano non è rappresentata da grattacieli costruiti nei cortili” e spinge per un ritorno all’accessibilità, a una città “che accoglie e valorizza i talenti, non quella che esclude il ceto medio e fa fruttare solo le ricchezze”.