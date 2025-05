Elio Germano come Libero De Rienzo ai David Di Donatello nel 2002, il discorso sulla Palestina di 23 anni fa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Innegabili le analogie tra il discorso pronunciato ai David di Donatello 2025 da Elio Germano e le parole di Libero De Rienzo alla manifestazione di 23 anni fa. Nel riflettere sugli eventi in Palestina che stavano avvenendo all’epoca, De Rienzo, attore scomparso nel 2021, dedicò il suo premio alla Croce Rossa Internazionale.

Elio Germano ai David di Donatello: “un palestinese ha la stessa dignità”

“Un italiano la stessa dignità di uno straniero e, permettetemi di dire, un palestinese la stessa dignità di un israeliano”: queste le parole di Elio Germano, sul palco del David di Donatello 2025 per ricevere il premio come miglior attore protagonista.

Nel suo discorso, Germano ha parlato parità di dignità, un principio espresso dalla Costituzione italiana.

Elio Germano durante le premiazioni

Parole che, per certi versi, ricordano quelle pronunciate nel 2002 da Libero De Rienzo.

Libero De Rienzo: il discorso di 23 anni fa sulla Palestina

L’attore Libero De Rienzo venne infatti premiato ai David di Donatello di 23 anni fa come migliore attore non protagonista in Santa Maradona.

E, chiamato sul palco come è recentemente accaduto a Elio Germano, ha quasi rifiutato i festeggiamenti.

“Non mi sento molto di festeggiare in questo momento”, aveva esordito De Rienzo. “Sul mio cuore (…) pesa il troppo sangue che sta sgorgando in questo momento in Palestina”.

L’attore aveva poi dedicato il premio vinto alla Croce Rossa Internazionale, lanciando un accorato appello.

“Lancio un appello, per quello che può valere la mia umile voce, affinché tutti abbassino la testa di fronte alla Croce Rossa Internazionale e permettano di svolgere il loro lavoro. È inaccettabile che le ambulanze vengano cannoneggiate, sequestrate, che i poveri non abbiano cibo e che i malati non abbiano medicine”.

Chi era Libero De Rienzo

L’attore, il cui nome completo era Pasquale Libero De Rienzo è stato un attore italiano. Classe 1977 e nato a Napoli, De Rienzo è scomparso nel 2021 a causa di un infarto: aveva solo 44 anni.

Nonostante la giovane età nel momento della scomparsa, l’attore ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche, tra le quali Santa Maradona (che gli permise di vincere un David di Donatello nel 2002), Smetto quando voglio, Fortapàsc, La kryptonite nella borsa.