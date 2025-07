Emergenza caldo in Italia, i morti salgono a 4: in Spagna le vittime sono oltre 100

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Emergenza caldo in Europa: in Italia sono 4 i morti che, nella giornata del 2 luglio, hanno accusato malori che si sono rivelati poi fatali. Due vacanzieri hanno perso la vita nelle spiagge della Sardegna, un uomo è stato trovato morto sul proprio tir sulla A4 e un anziano è deceduto in ospedale a Genova per grave disidratazione. Decessi anche in Spagna, dove i morti per il caldo sono più di 100.

Caldo record in Italia: la situazione

Le temperature elevatissime che stanno colpendo l’Europa stanno causando gravi danni, oltre a numerosi malori e problemi di salute per la popolazione. Se in Grecia un maxi incendio ha messo in ginocchio l’isola di Creta, anche in Italia la situazione non è migliore.

Nelle aree interne di Regioni quali Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, le temperature continuano a superare i 38 gradi.

Picchi fino a 40 gradi in queste zone non sono esclusi.

Anche in Lombardia la situazione non è certo delle migliori: a Milano, la temperatura registrata al suolo è di 47,5 gradi.

Sale a 4 il numero dei morti

L’ondata di caldo, oltre a causare disagi, ha purtroppo portato anche a problemi di salute e morti. È salito a quattro il bilancio delle vittime che ieri, il 3 luglio 2025, hanno perso la vita per la calura.

Due turisti di 75 e 57 anni sono morti per il caldo a Budoni e a San Teodoro, in Sardegna, dove la temperatura ha superato i 40 gradi. Il 57enne è stato identificato come Bruno Rossi, imprenditore del trevigiano che si trovava in Sardegna per trascorrere le vacanze.

Il 75enne morto a Budoni, invece, era un vacanziere proveniente da Terni.

Tra le vittime segnalate anche un camionista di 70 anni, ritrovato in una piazzola di sosta sulla A4 tra Sirmione e Peschiera del Garda all’interno del suo tir.

Un uomo di 85 anni, infine, era stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marino di Genova in evidente stato di disidratazione. L’85enne, purtroppo, è morto in ospedale.

Più di 100 vittime in Spagna

Il caldo estremo, oltre a colpire l’Italia, ha colpito anche la Spagna, dove i picchi record hanno causato più di 100 morti.

Il MoMo, sistema di monitoraggio della mortalità in Spagna, ha infatti segnalato almeno 102 vittime a seguito dell’ondata di caldo estremo che si è abbattuta nella Penisola Iberica a partire da sabato scorso.

Dall’inizio dell’anno fino ad oggi, inoltre, i morti per il caldo in Spagna sono almeno 380.