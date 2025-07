Erika Ferini Strambi trovata morta a Peschiera, la versione dei testimoni sulla serata del karaoke

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ancora da chiarire le circostanze della morte di Erika Ferini Strambi, la 53enne di Milano scomparsa giorni fa e trovata morta nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo. Gli investigatori indagano per omicidio ma si aspettano i risultati dell’autopsia per stabilire se sia stata effettivamente uccisa. Della donna non si avevano notizie da sabato 5 luglio, quando aveva trascorso la serata in un locale karaoke a Segrate. Alcuni testimoni hanno raccontato che era in compagnia di un uomo, ma che poi lei era andata via da sola.

Erika Ferini Strambi trovata morta a Peschiera

Il corpo privo di vita di Erika Ferini Strambi è stato trovato mercoledì 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, nell’hinterland di Milano.

La sua auto, una Mini Cooper nera, è stata trovata col muso in un fosso, le portiere chiuse e le chiavi ancora inserite nel quadro, senza segni evidenti di un incidente o di una brusca manovra.

ANSA L’auto di Erika Ferini Strambi, il corpo trovato a circa 200 metri di distanza

Il corpo è stato trovato in una radura fra gli alberi a circa 200 metri di distanza, con accanto le sue stampelle.

Residente a Milano e manager di Essilor-Luxottica, la 53enne soffriva sin da bambina di osteogenesi imperfetta, una rara patologia genetica nota come “sindrome delle ossa di cristallo“, che la costringeva a muoversi con l’aiuto delle stampelle.

Sul posto non sono stati trovati la borsetta con i documenti e il telefono della donna, quest’ultimo fondamentale per ricostruire i suoi ultimi spostamenti.

La scomparsa dopo la serata al karaoke

Le ricerche di Erika Ferini Strambi andavano avanti da giorni, il padre ne aveva denunciato la scomparsa la mattina del 7 luglio.

Della donna non si avevano più notizie da sabato 5 luglio, quando aveva trascorso la serata in un locale karaoke a Segrate.

Secondo quanto ricostruito, all’una di notte circa aveva salutato gli amici ed era uscita per tornare a casa.

Le telecamere di sorveglianza hanno però ripreso il passaggio della sua auto nella zona dell’aeroporto di Linate e di Peschiera, ben lontano da casa sua e dal percorso più verosimile per tornare a Milano.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, dagli elementi raccolti finora i carabinieri che indagano sul caso ipotizzano che la donna possa aver incontrato qualcuno in quel luogo appartato in campagna.

Il racconto dei testimoni

Morning News, il programma mattutino di Canale 5, ha raccolto alcune testimonianze di chi ha visto Erika Ferini Strambi al karaoke la sera della scomparsa.

Un ragazzo che lavora nel locale dice di essersi trovato accanto a lei e che sembrava “abbastanza serena”: “Era seduta in compagnia di un signore, anche lui molto tranquillo”.

I due non sono andata via insieme, quando lei è uscita lui è rimasto nel locale.

La 53enne frequentava spesso quel bar karaoke: un’altra dipendente racconta che la donna era sempre molto attiva, anche quella sera: “ha cantato due canzoni”, ricorda.

Anche lei dice di averla vista in compagnia di un uomo: erano tranquilli, “sembrava un primo incontro“, racconta.