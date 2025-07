Fabio Marchioni morto sulle cascate del Dardagna, il padre Aurelio sceglie il suicidio per il troppo dolore

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Doppia tragedia nell’Appennino modenese. Aurelio Marchioni, dopo la morte del figlio Fabio in seguito a un incidente alle cascate del Dardagna, si è tolto la vita. Secondo quanto comunicato da amici e parenti, non avrebbe retto al dolore della perdita di un altro figlio.

La morte di Aurelio Marchioni

Si è gettato da un ponte. Se ne sarebbe andato così, colto da una notizia che lo ha sconvolto, Aurelio Marchioni, padre del più giovane Fabio Marchioni. Diventa una doppia tragedia familiare: nel modenese, poche ore dopo la morte di Fabio, anche il padre si è tolto la vita.

I due gestivano insieme un albergo a Sestola, in provincia di Modena. Aurelio era andato a riconoscere il corpo del figlio, ma non è più tornato. Immediate le ricerche per ritrovarlo nel suo momento di massima fragilità.

L’uomo però aveva già compiuto il gesto estremo: il suo corpo è stato trovato la mattina seguente sotto al ponte, dal quale si era gettato la sera prima.

La morte del figlio Fabio

Aurelio Marchioni non avrebbe sopportato la morte del figlio Fabio. I due lavoravano insieme e avevano un ottimo rapporto. Molti hanno descritto il giovane Fabio come un ragazzo d’oro e pieno di vita, un grande lavoratore che martedì alle 16:30 però ha perso tragicamente la vita.

La dinamica non è ancora stata chiarita: potrebbe trattarsi di uno scivolone nel torrente o di un tuffo finito male. In ogni caso, a 36 anni, ha sbattuto la testa contro una roccia a causa del basso livello dell’acqua ed è morto sul colpo.

Non era nuovo di quelle zone, le frequentava spesso con gli amici. Ma quella passeggiata gli è stata fatale e il padre, 68 anni, non ha retto al nuovo dramma, dopo la morte di un’altra figlia avvenuta tempo prima. Resta alla famiglia il doppio lutto: alla moglie di Aurelio e madre di Fabio, e all’altro figlio Marco, residente in Toscana.

Eventi rimandati

Il Comune di Sestola si stringe intorno alla famiglia Marchioni e, in segno di rispetto e di lutto, ha deciso di rinviare tutti gli eventi in programma nel weekend. La comunità è rimasta profondamente sconvolta dagli eventi, non solo per la perdita di un giovane lavoratore come Fabio, ma anche per il gesto estremo compiuto dal padre.

Il sindaco Fabio Magnani ha voluto rassicurare la famiglia che tutto il paese si stringe a loro. “Stiamo mettendo in fila tutto, è molto doloroso e faticoso. Siamo una comunità colpita e ferita da questi due lutti che sconvolgono due generazioni”, ha detto.

Con un post su Facebook, ha avvisato i cittadini che vengono rimandati gli eventi del 10, 11 e 12 luglio. Nei commenti si leggono messaggi di apprezzamento per la decisione presa dal sindaco, riprova dell’unità della comunità nel fronteggiare il lutto.