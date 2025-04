Famiglia spagnola con 3 bambini morta nell'incidente in elicottero a New York

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancona una tragedia nei cieli degli Stati Uniti. Un’intera famiglia spagnola composta da due genitori e da 3 bambini è morta dopo che l’elicottero su cui si trovavano è precipitato nel fiume Hudson a New York. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, testimoni hanno riferito di aver udito un forte botto e visto l’elicottero cadere senza diverse parti.

Elicottero precipita nell’Hudson a New York

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.17 ora locale di giovedì 10 aprile (21.17 in Italia) a New York. Un elicottero con a bordo sei persone è precipitato nel fiume Hudson, vicino alla costa di Jersey City.

L’elicottero era un Bell 206 e apparteneva alla New York Helicopter, un compagnia che offre escursioni turistiche sulla città.

Fonte foto: ANSA La carcassa dell’elicottero estratta dal fiume

Partito da Manhattan, stava sorvolando il fiume Hudson quando improvvisamente è finito in acqua.

Morta famiglia spagnola con 3 bambini

Secondo quanto riportato dal New York Times, le vittime sono il pilota dell’elicottero e una famiglia spagnola di cinque persone.

Si tratta di Agustín Escobar, ex CEO di Siemens Spagna e attuale direttore della mobilità ferroviaria dell’azienda, sua moglie e i loro tre figli.

La loro identità non è stata confermata dall’ambasciata spagnola a New York, che parla solo di cinque cittadini spagnoli tra le vittime dell’incidente. Secondo quanto emerso erano arrivati a New York quella mattina.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha parlato di una “tragedia inimmaginabile”. “Mi unisco al dolore dei cari delle vittime in questo momento straziante”, ha scritto su X.

Le indagini

Ancora ignote le cause della sciagura, sul caso stanno indagando la Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board.

Al momento dell’incidente il cielo era nuvoloso ma la visibilità era sufficientemente buona.

Secondo quanto emerso da riprese video amatoriali e dal racconto di testimoni, l’elicottero si sarebbe parzialmente disintegrato in aria, con alcune parti che si sarebbero staccate completamente dalla fusoliera, cadendo in acqua.

Diversi testimoni hanno riferito di aver udito un forte botto e di aver visto il velivolo cadere nel fiume senza almeno una delle pale del rotore.

Secondo Flightradar24, il sito specializzato nel monitoraggio aereo, l’elicottero è precipitato circa 16 minuti dopo il decollo da un eliporto di Manhattan.

Il capo della polizia di New York, Jessica Tisch, ha affermato che l’elicottero dopo il decollo ha girato attorno alla Statua della Libertà per poi dirigersi a nord sorvolando il fiume lungo il litorale est.

Stava tornando a sud lungo la costa del New Jersey quando è avvenuto l’incidente.