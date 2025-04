Manhattan continua a mietere vittime, 38 morti in 48 anni per gli incidenti in elicottero tra i grattacieli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quello dell’elicottero che è caduto nel fiume Hudson a New York, causando il decesso di 6 persone, è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti nei cieli di Manhattan negli ultimi 48 anni, per un totale di almeno 38 morti. L’episodio più grave risale al 2009 e riguarda da vicino l’Italia: un elicottero turistico con a bordo turisti provenienti dal nostro Paese si scontrò con un aereo privato sopra il fiume Hudson, provocando il decesso di 9 persone.

Elicottero caduto nel fiume Hudson a Manhattan: 6 morti

Sei persone sono morte nella caduta di un elicottero che stava sorvolando il fiume Hudson nei cieli di Manhattan. Tra i deceduti c’è Agustin Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, oltre alla moglie e ai 3 figli (di 4, 5 e 11 anni). Morto anche il pilota.

Le cause dell’incidente non sono ancora state rese note. La Federal Aviation Administration e la National Transportation Safety Board hanno avviato le indagini. Sui social network stanno rimbalzando le immagini dell’elicottero capovolto in acqua e poi circondato dai mezzi di soccorso, che purtroppo però non sono riusciti a salvare nessuno.

L’elicottero caduto nel fiume Hudson.

Incidenti aerei a Manhattan: 38 morti dal 1977

La nuova tragedia aerea ha riaperto la questione della sicurezza dei cieli di Manhattan, che dispone di diversi eliporti che trasportano dirigenti e altre persone verso varie destinazioni nell’area metropolitana di New York. Molto gettonati sono anche i voli turistici.

Dal 1977 si sono verificati diversi incidenti, che hanno causato il decesso di almeno 38 persone.

I precedenti incidenti aerei a Manhattan

Di seguito, ecco il quadro col riepilogo dei principali incidenti aerei avvenuti nei cieli di Manhattan dal 1977, ricostruito da LaPresse:

1977 – Un rotore si stacca da un elicottero della New York Airways su una pista di atterraggio posta in cima al Pan Am Building e uccide 5 persone, tra cui anche una che si trovava in strada a due isolati di distanza. L’eliporto è chiuso dopo l’incidente.

1981 – Alcuni dirottatori sequestrano un elicottero turistico e ordinano al pilota di volare in una prigione federale a Manhattan nel tentativo (fallito) di liberare un detenuto in attesa sul tetto del carcere.

1983 – Un idrovolante in fase di atterraggio sull’East River si scontra con un elicottero della polizia sul lungomare di Brooklyn, uccidendo 4 persone.

1985 – Un volo turistico della New York Helicopters si schianta nell’East River dopo il decollo dall’eliporto di East 34th Street, causando l’annegamento di un passeggero.

1986 – Una reporter della NBC muore quando l’elicottero su cui viaggia perde portanza, colpisce una recinzione e si schianta nel fiume Hudson.

1988 – Un passeggero annega quando un elicottero turistico perde potenza e atterra violentemente nell’East River.

1990 – Una persona muore quando il pilota di un aerotaxi della Island Helicopter valuta male il vento in fase di decollo dall’eliporto di East 34th Street e finisce nel fiume.

1997 – Una persona muore e una seconda resta gravemente ferita quando un elicottero della Colgate-Palmolive Co. precipita nell’East River dopo il decollo dall’eliporto della 60th Street.

2004 – Un elicottero del tg della WNBC-TV colpisce un edificio a Brooklyn e si disintegra durante la copertura di un servizio. Tutti gli occupanti sopravvivono.

2005 – Un elicottero turistico precipita nell’East River mentre tenta di decollare dall’eliporto di Wall Street. Un turista britannico rischia l’annegamento.

2005 – Un elicottero aziendale con a bordo dirigenti della MBNA Corp. precipita nell’East River dopo il decollo dall’eliporto di East 34th Street. Il pilota resta gravemente ferito, ma tutti sopravvivono.

2007 – Un elicottero turistico precipita nell’Hudson per un problema meccanico dopo il decollo da un eliporto del West Side. Si salvano tutti.

2009 – Un elicottero turistico con a bordo alcuni turisti italiani si scontra con un aereo privato sul fiume Hudson, provocando la morte di 9 persone.

2011 – Un elicottero che trasportava una famiglia in gita precipita nell’East River: muoiono 3 persone.

2018 – Un elicottero charter che offre voli “open door” si schianta nell’East River. Il pilota sopravvive ma 5 persone muoiono annegate.

2019 – Un elicottero charter precipita nel fiume Hudson e affonda durante una manovra su un eliporto. Il pilota riesce a salvarsi.

2019 – Un elicottero utilizzato per voli executive colpisce il tetto di un grattacielo di Manhattan in uno spazio aereo limitato. Il pilota muore.

2021: Un elicottero subisce gravi danni durante un atterraggio brusco su un eliporto di Manhattan. Pilota e co-pilota restano illesi.