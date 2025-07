Gianni Morandi piange Luigi Zannoni, morto lo storico manager del cantante per 40 anni: l'addio sui social

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gianni Morandi dice addio al socio e amico di lunga data Luigi Zannoni. Sul suo profilo social, il cantante bolognese ha dedicato un toccante messaggio alla morte del noto manager, con cui ha lavorato per 40 anni. Un lutto che ha colpito tutto il mondo della musica italiana, in cui l’agente era molto conosciuto per la sua professionalità e umanità.

L’addio di Gianni Morandi

Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive.

Ha scritto Gianni Morandi sul suo account Instagram rivolgendo l’ultimo saluto al vecchio amico, conosciuto da tutto l’ambiente della musica e dello spettacolo in Italia proprio per essere stato a fianco del cantante nei momenti più importanti della sua carriera.

Chi era Luigi Zannoni

“Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me”, ha aggiunto Morandi nel suo messaggio.

Noto per la sua grande discrezione, Zannoni non amava apparire in pubblico, ma ha saputo indirizzare il successo dell'”eterno ragazzo” della musica italiana, guidandolo anche nei momenti più difficili e di rinascita di tanti anni di attività artistica.

Zannoni era anche socio al 5% dell’etichetta discografica fondata da Morandi, che ne detiene il restante 95%, Mormora Music, di cui a gennaio 2025 era diventato amministratore unico.

Come ricordato dal Corriere della Sera, grazie al fondamentale contributo del manager, la società ha raddoppiato l’utile di anno in anno, con una crescita ancora maggiore registrata sui ricavi, a oltre 2,4 milioni rispetto ai 633mila euro segnati nel 2022.

Il lutto nel mondo della musica

Da dietro le scene, Zannoni ha contribuito alla produzione di numerosi progetti discografici e collaborazioni artistiche di Morandi, tra cui quelle con Fabio Rovazzi.

Nel mondo dello spettacolo sono stati tanti i messaggi di cordoglio, dall’attrice Elena Sofia Ricci al bassista e musicista Saturnino, da Rudy Zerbia Francesco Oppini, da Valeria Marini e allo stesso Rovazzi.