Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello, la sorella contro i giudici dopo la sentenza: "Vergogna"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Giulia Tramontano è stata uccisa con 37 coltellate a Senago, nel maggio 2023, da Alessandro Impagnatiello, suo compagno. La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo ma ha escluso l’aggravante della premeditazione. Una decisione che ha spinto Chiara Tramontano, sorella di Giulia, a denunciare pubblicamente quella che considera una “vergogna” della giustizia italiana.

La sorella di Chiara Tramontano contro i giudici

La reazione è arrivata a caldo, mercoledì 25 giugno, direttamente su Instagram. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha definito la sentenza della Corte d’Appello di Milano una “vergogna”.

“La chiamano legge, ma si legge disgusto”, ha scritto, commentando la decisione di escludere la premeditazione dall’ergastolo inflitto ad Alessandro Impagnatiello.

ANSA

Alessandro Impagnatiello in tribunale

“L’ha avvelenata per mesi. Ha cercato online ‘quanto veleno serve per uccidere una donna’. Poi l’ha colpita con 37 coltellate. Non è premeditazione?”.

Il messaggio, durissimo, è diventato rapidamente virale. “Nessuno vuole questi assassini liberi. Inquinano”, ha aggiunto Chiara.

Ergastolo per Alessandro Impagnatiello: cosa ha deciso la Corte

L’omicidio è avvenuto il 27 maggio 2023 nell’abitazione di Senago. Giulia Tramontano, 29 anni, era incinta al settimo mese del loro primo figlio. Secondo la ricostruzione, Alessandro Impagnatiello l’aveva avvelenata più volte nel corso di sei mesi, prima di aggredirla con 37 coltellate.

In primo grado, era stato condannato all’ergastolo con tutte le aggravanti, tra cui l’occultamento di cadavere, il procurato aborto e, appunto, la premeditazione. Quest’ultima è però caduta in appello.

Il motivo sarà reso noto nelle motivazioni della sentenza. I giudici hanno comunque confermato la condanna al carcere a vita.

Famiglia e opinione pubblica contro la sentenza

La famiglia Tramontano ha espresso un dolore rinnovato. Il padre, Franco, ha scritto: “Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata”. La madre ha postato una foto di famiglia con la scritta “Cinque per sempre”.

Le parole della sorella Chiara hanno però dato voce a un sentimento più ampio: quello di una parte dell’opinione pubblica che non comprende l’esclusione della premeditazione.

Secondo molti, i mesi di violenza psicologica e l’uso del veleno prima dell’omicidio sono segnali chiari di una volontà criminale lucida, organizzata. Una volontà che, per Chiara, la sentenza ha scelto di ignorare.