Harvard fa causa a Donald Trump dopo il divieto agli studenti stranieri, cosa dice il primo emendamento

L’università di Harvard ha fatto causa all’amministrazione di Donald Trump per opporsi al divieto imposto dal governo di accettare studenti stranieri, sulla base del primo emendamento della Costituzione americana, considerato il fondamento della libertà di espressione negli Usa.

L’università di Harvard, la più antica e famosa università privata americana, ha fatto nuovamente causa all’amministrazione Trump, dopo che questa aveva decretato il divieto per l’ateneo di accettare studenti stranieri.

Harvard sostiene che il divieto sia illegale in quanto violerebbe il primo emendamento, che garantisce la libertà di parola e di espressione negli Stati Uniti e che è particolarmente tutelato all’interno dell’ordinamento americano.

Per Harvard è la seconda causa in poche settimane contro il governo degli Stati Uniti. La prima era stata intentata per opporsi all’annullamento dei contratti federali, che ha tagliato miliardi di dollari dal budget dell’ateneo.

Fin dal suo insediamento, il governo di Donald Trump ha avanzato diverse richieste alle università americane, tra cui quella di eliminare le pratiche per favorire l’iscrizione delle persone appartenenti a minoranze etniche.

Inoltre, Trump ha chiesto di implementare alcune pratiche contro l’antisemitismo, ritenendo che gli atenei non facessero abbastanza a riguardo. Questo ha comportato una maggiore attenzione sugli studenti stranieri da parte delle autorità che si occupano di immigrazione.

Le università statali, anche le più prestigiose, sono state obbligate a soddisfare le richieste della Casa Bianca. Quelle private, soprattutto Harvard, hanno invece tentato di opporsi. I tagli ai contratti federali e il blocco degli studenti stranieri sono le conseguenze di questa decisione.

Una causa per violazione del primo emendamento assume un valore particolare. Negli Stati Uniti, il primo emendamento garantisce la libertà di parola, di espressione, di religione, di stampa e di associazione.

È considerato il fondamento della legge americana, ed esistono intere associazioni di avvocati dediti a difendere pro bono, quindi gratuitamente, le persone che ritengono che un proprio diritto sancito dal primo emendamento sia stato violato.

Le sentenze che nel tempo sono state emesse citando il primo emendamento e i suoi principi sono molteplici e, dato che gli Stati Uniti sono un Paese di diritto anglosassone, hanno un valore giuridico quasi pari a quello di una legge.