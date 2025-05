Incendio nel quartiere Barra di Napoli, in fiamme i capannoni di tre aziende: fumo nero su tutta la città

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un grave incendio che ha coinvolto tre diverse fabbriche si è sviluppato nel quartiere Barra, a sud est di Napoli, provocando una densa coltre di fumo nero che ha coperto il cielo di parte del capoluogo campano: sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco.

Incendio nel quartiere Barra di Napoli

Attorno alle 3:30 del mattino nel quartiere periferico di Barra, a Napoli, si è sviluppato un grave incendio che avrebbe coinvolto diversi capannoni industriali, appartenenti a tre aziende distinte.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il rogo ha causato una densa nuvola di fumo nero che ha coperto buona parte delle zone orientali della città di Napoli, dove si trova il quartiere Barra.

La portata dell’incendio sarebbe tale che i vigili del fuoco di Napoli hanno chiesto supporto e rinforzi ai colleghi di Caserta e di Salerno, per provare a domare le fiamme che hanno divorato i tre capannoni.

Le tre fabbriche coinvolte e le cause del rogo

La coltre di fumo nero che si è sviluppata sopra Napoli e che ha coperto il cielo della città in mattinata sarebbe derivata dal rogo di tre tipi di materiali distinti. Le fabbriche coinvolte infatti, non avevano nulla a che fare tra loro.

La prima trattava il caffè, la seconda si occupava della produzione di materiale elettrico e la terza invece produceva detersivi. Dalle prime indagini, come riporta il Mattino, non ci sarebbero responsabilità dei proprietari delle aziende.

La pista principale che gli investigatori stanno seguendo per capire cosa sia successo è quella di un tentativo di furto. I ladri avrebbero utilizzato un cannello con bombola a gas per forzare una delle serrature e la fiamma ossidrica avrebbe quindi innescato l’incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco

Essendosi originato da un tentativo di furto e non da un guasto o da un errore umano, l’incendio non è stato segnalato immediatamente alle autorità e quindi ha avuto tempo per propagarsi.

Si stima che le fiamme abbiano iniziato a diffondersi attorno alle 3:30, ma la prima segnalazione ai vigili del fuoco di Napoli sarebbe arrivata soltanto attorno alle 4:05.

Questo ha ritardato l’intervento. Sul posto, in totale stanno operando 11 squadre dei pompieri, sia per spegnere l’incendio, sia per impedire che si propaghi ad altre strutture della zona