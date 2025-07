Incendio sull'autobus Atac a Roma in largo Telese, avvolto dalle fiamme: palazzo danneggiato, vetri rotti

Su un autobus Atac è scoppiato un incendio improvviso mentre percorreva via Prenestina, a Roma. Le fiamme hanno avvolto il mezzo in largo Telese, coinvolgendo anche un palazzo, nello specifico un balcone al primo piano: facciata annerita e vetri rotti, finiti sul marciapiede insieme a quelli dei finestrini del veicolo. A bordo non c’era nessuno, il bus non era in servizio e stava rientrando in deposito.

L’incendio improvviso sull’autobus

Secondo quanto riferito da Askanews, l’incendio si è sviluppato a bordo dell’autobus di Atac martedì 1 luglio lungo via Prenestina, all’altezza di largo Telese, nella tarda mattinata.

Il conducente del mezzo, senza passeggeri a bordo perché fuori servizio e diretto al deposito, è stato il primo a dare l’allarme, accostando il veicolo e chiamando i soccorsi.

La zona di Roma, lungo via Prestina, in cui ha preso fuoco l’autobus

Palazzo danneggiato dalle fiamme

L’autobus di Atac è stato avvolto dalle fiamme, divorato in poco tempo.

Il fumo nero che si è alzato dal veicolo ha annerito la facciata di un palazzo, invadendo i locali.

Il fuoco invece ha danneggiato un balcone al primo piano: finestre in frantumi e frammenti di vetro sul marciapiede, insieme a quelli dei finestrini del bus, scoppiati a causa del calore dovuto al rogo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed evitato ulteriori danni, anche la polizia locale.

Non si registrano feriti.

La versione di Atac

Atac ha diramato una prima nota, diffusa anche da Roma Today:

“Mentre percorreva via Prenestina su un bus fuori servizio, quindi senza persone a bordo, che stava rientrando in rimessa si è sviluppato un incendio. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. L’evento non ha avuto conseguenze per le persone. I tecnici Atac svolgeranno tutti gli accertamenti e le analisi necessarie per comprendere le ragioni dell’accaduto”.

Nel comunicato seguente, l’azienda ha spiegato che dopo i primi rilievi sul “Solaris ibrido da 18 metri consegnato nel 2024 (…) le fiamme sarebbero partite dalla parte superiore del mezzo. Ulteriori accertamenti verranno svolti nelle prossime ore. Atac ricorda che il mezzo è ancora coperto dalle garanzie di legge che l’azienda eserciterà come previsto”.