Liliana Resinovich, la verità di Sebastiano Visintin sulla foto con Claudio Sterpin e l'ipotesi del terzo uomo

Ci sarebbe un terzo uomo nel mistero sulla morte di Liliana Resinovich. L’ipotesi sarebbe emersa durante l’incidente probatorio su Claudio Sterpin, l’amico con cui la triestina, scomparsa nel dicembre 2021, avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Ai pm, l’86enne ha confermato che la donna avrebbe avuto anche un’altra storia.

L’ipotesi sul terzo uomo

"I magistrati volevano sapere se avessi notizie di altre relazioni di Lilly nel periodo in cui stavamo insieme" aveva detto l’ex podista in un’intervista su Rete 4 dopo l’interrogatorio.

Sterpin aveva spiegato di aver confermato ai magistrati l’esistenza in passato di un’altra relazione fuori dal matrimonio "abbastanza seria" tra Liliana Resinovich e un farmacista, ma che risale a vent’anni prima.

Le accuse di Sebastiano Visitin

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, Sebastiano Visintin ha commentato le dichiarazioni di Claudio Sterpin rilasciate nell’interrogatorio dell’incidente probatorio in Tribunale a Trieste.

"Ha raccontato quello che dice sempre: del viaggio, dopo un anno che era morta la moglie, che cercava la casa per non lasciarmi in braghe di tela" ha detto il 72enne.

Le foto di Liliana Resinovich e Claudio Sterpin

Visintin ha poi chiesto nuovamente rispetto per Liliana, come fatto subito dopo l’incidente probatorio incrociando Sterpin, un rispetto che secondo l’86enne non avrebbe onorato: "Questa teoria che lui dice sempre, questa storia d’amore per me non esiste" ha affermato l’unico indagato per la 63enne ritrovata senza vita nel gennaio 2022.

"Sono sereno e tranquillo, non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Tutte queste cose che vengono dette sono veramente delle falsità" ha ribadito.

"Ci saranno 600-700mila foto, di cui 50mila saranno di Liliana" ha aggiunto il marito della vittima, parlando dei 5 hard disk di immagini e video che sono emersi dalle indagini, specificando però che ci sarebbero due foto della moglie a fianco di Sterpin: "Gliele ho fatte io perché mi diceva che era un suo caro amico".