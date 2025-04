Luca Massimo Iemolo morto nel crollo della discoteca a Santo Domingo, tra le vittime anche un'altra italiana

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sono anche due italiani tra le oltre 200 vittime del crollo della discoteca Jet Set a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, avvenuto nella notte fra lunedì 7 e martedì 8 aprile. Si tratta di un catanese di 49 anni, Luca Massimo Iemolo, chef in un ristorante della città, e di una dominicana con doppia cittadinanza.

Crollo discoteca Santo Domingo, morto chef italiano

A due giorni dal crollo del soffitto della discoteca Jet Set a Santo Domingo, arriva la notizia che tra le vittime della tragedia c’è anche un italiano, oltre a una donna dominicana con doppio passaporto. Lo riporta Agi.

Nel crollo è morto anche Luca Massimo Iemolo, 49 anni di Catania, che lavorava come chef in un ristorante della capitale dominicana.

Fonte foto: ANSA

Chi era Luca Massimo Iemolo

Originario di Catania, classe 1976, Luca Massimo Iemolo ha lavorato come cuoco in numerosi locali.

Nel 2018 era stato arrestato all’aeroporto catanese di Fontanarossa, di ritorno dalla Turchia: su di lui pendeva un ordine di carcerazione per una condanna a 16 mesi per associazione a delinquere.

Da qualche tempo si era trasferito nella Repubblica Dominicana e lavorava come chef in un ristorante di Santo Domingo. Lascia due figli.

Il cordoglio dei colleghi

In un post sui social il locale dove lavorava, il Sarah Restaurant, lo ricorda come “un professionista appassionato di cucina, che viveva il suo mestiere con dedizione e rispetto”.

“Il suo impegno per ogni piatto, il suo amore per i sapori e il modo di lavorare in squadra, hanno lasciato un segno che non dimenticheremo”, scrivono i colleghi.

“Ci uniamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscerlo e di condividere qualcosa con lui”.

“Siamo vicini anche a tutte le persone che oggi stanno affrontando la perdita di una persona cara in questa tragedia”.

Sale il numero delle vittime

Intanto è salito a 218 il numero delle vittime accertate nel crollo dell’affollata discoteca di Santo Domingo.

Lo ha riferito il responsabile delle operazioni di soccorso, Juan Manuel Méndez, spiegando che le squadre di soccorritori stanno ancora cercando i corpi delle vittime tra le macerie.

Le autorità hanno escluso la possibilità di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie, non è stato trovato nessuno vivo da martedì pomeriggio. Le persone estratte vive dalle macerie sono 189.