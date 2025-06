Maxi furto in casa di Massimo Ferrero a Roma in piazza di Spagna, rubati gioielli e banda in fuga

Paura e dramma per l’ex presidente della Sampdoria. Massimo Ferrero ha subito un maxi furto nella sua abitazione al centro di Roma, nei pressi di piazza di Spagna. I malviventi avrebbero portato via un consistente bottino cui farebbero parte i gioielli della moglie. Gli inquirenti sono al lavoro per passare al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza del villino e della zona.

Furto in casa di Massimo Ferrero

In casa non c’era nessuno, e nemmeno nella stanza adiacente adibita a b&b. Per questo motivo alcuni ladri avrebbero trovato terreno fertile per potere mettere a segno un colpo milionario: un maxi furto ai danni di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, all’interno del suo villino di proprietà al centro di Roma.

A scoprire l’accaduto sarebbe stato lo stesso Ferrero alle 19 di domenica 8 giugno. Arrivato nel villino, ha trovato l’intera abitazione a soqquadro e per questo ha chiamato il 112.

Secondo TgCom24 i malviventi avrebbero portato via alcuni gioielli della moglie dell’ex presidente. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero fatto irruzione passando da una stanza adiacente e che Ferrero affitta con la formula bed & breakfast.

In quel momento non c’erano ospiti. Quindi avrebbero proseguito all’interno del villino nel quale avrebbero cercato e trovato i preziosi ora mancanti dall’inventario.

Le indagini

Come riporta l’Adnkronos, dopo la chiamata di Ferrero nell’abitazione sono arrivati i poliziotti del commissariato Trevi e gli agenti della scientifica. Gli inquirenti stanno procedendo con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza dell’area di Campo Marzio, dove si trova la casa, per vedere se i sistemi hanno registrato l’arrivo e la fuga dei malviventi.

Corriere della Sera aggiunge che gli inquirenti devono inoltre stabilire se i ladri abbiano disattivato il sistema di allarme. Secondo Adnkronos per il momento non è stato quantificato il valore della refurtiva ora in possesso dei malviventi.

Chi è Massimo Ferrero

Nato a Roma nel 1951, la più grande passione di Massimo Ferrero è il cinema. Ferrero, infatti, nasce come imprenditore e produttore cinematografico: appassionato del grande schermo sin da piccolo, dopo aver lavorato per ogni mansione – le sue sono origini umili – tra gli anni ’50 e ’60 fa le sue prime comparse fino al 1998, quando lancia la sua prima casa di produzione cinematografica indipendente, la Blu Cinematografica.

Con il tempo mira sempre più in alto fino a fondare il circuito Ferrero Cinemas Group, una rete di sale cinematografiche di sua proprietà con 30 unità, tra cui il Broadway e l’Admiral di Roma. Nel 2014 diventa presidente della Sampdoria, carica che ricoprirà per otto anni.

Nel 2024, a pochi metri dalla villa di Ferrero, i ladri hanno portato a segno un maxi furto in una boutique di Valentino per un valore complessivo di 40 mila euro.