Omicidio a Zinasco, cadavere trovato sull'argine del Po con un taglio alla gola: sarebbe di un turista tedesco

Un giovane di circa 25 anni è stato trovato morto sull’argine del Po, in località Bombardone, nel comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Il cadavere presenta una profonda ferita alla gola. Accanto al corpo è stato ritrovato un grosso coltello da cucina insanguinato. Le autorità non escludono l’ipotesi dell’omicidio, ma indagano anche su quella del suicidio. La vittima potrebbe essere un turista tedesco, accampato nella zona con alcuni amici.

Come riporta Ansa, il corpo è stato individuato intorno alle 11.30 del 30 aprile da alcuni amici del giovane, preoccupati per la sua assenza. Il gruppo stava trascorrendo alcuni giorni in tenda, in una zona di campagna frequentata da appassionati di pesca.

Secondo le prime informazioni, i ragazzi avevano visto l’amico per l’ultima volta verso le 8 del mattino, poi di lui si erano perse le tracce. Dopo una prima ricerca, il tragico ritrovamento sull’argine del fiume.

La vittima non è stata ancora ufficialmente identificata, ma si pensa che facesse parte di una comitiva di giovani tedeschi in vacanza nella zona. Il corpo si trovava a poca distanza da un laghetto e da un’area usata per campeggiare.

La presenza del coltello apre due scenari contrapposti: da un lato l’omicidio, dall’altro un gesto estremo compiuto in solitudine.

I carabinieri della compagnia di Pavia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti si sono recati sul posto e hanno delimitato l’area per eseguire i primi rilievi tecnici. Saranno l’autopsia e l’analisi dei rilievi forensi a fornire risposte più certe.

Gli amici della vittima sono stati ascoltati separatamente per chiarire i momenti precedenti alla scomparsa. Nessuno di loro ha riferito anomalie o litigi, ma le loro versioni saranno incrociate con gli elementi raccolti sul posto.

Al momento, non sono emerse indicazioni su possibili testimoni esterni. La zona, isolata e immersa nel verde, non dispone di telecamere di sorveglianza.

Le forze dell’ordine sperano che i risultati delle analisi sul coltello e sulle tracce biologiche possano fornire indizi determinanti per risolvere il caso.

Il precedente a pochi chilometri di distanza

Non è la prima volta che la campagna tra Zinasco e il Po viene attraversata da una vicenda simile. Nel 2011, sempre lungo l’argine del fiume, fu ritrovato il corpo senza vita di una donna.

All’epoca si parlò di suicidio, ma anche quel caso rimase avvolto nel mistero per mesi.