Pier Paolo Pasolini è una traccia della Maturità 2025, di cosa parla la sua poesia senza titolo

La traccia A1 proposta ai maturandi per la prima prova dell’esame di Maturità 2025 è una poesia di Pier Paolo Pasolini. Priva di un titolo ufficiale, è conosciuta come Appendice I a “Dal Diario”. Si tratta di uno dei componimenti giovanili dell’autore, risalente al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Nel brano si riflette sul passaggio dall’adolescenza all’età adulta e sui cambiamenti dei tempi.

Maturità 2025: la traccia di Pier Paolo Pasolini

La traccia A1 della prima prova dell’esame di Maturità 2025 è una poesia di Pier Paolo Pasolini, poeta, regista, attore e drammaturgo italiano.

Si tratta di un testo privo di un vero e proprio titolo. La poesia è infatti conosciuta come Appendice I a “Dal Diario”, scritto tra il 1943 e il 1944.

Pier Paolo Pasolini

Il componimento risale quindi al periodo giovanile dell’autore ed è interamente permeato dall’incertezza e dalla brutalità della Seconda Guerra Mondiale.

Di cosa parla la poesia

L’Appendice I a “Dal Diario”, proposta come traccia per la Maturità 2025, ci mette di fronte all’adolescenza dell’autore.

Nel brano, Pier Paolo Pasolini ci descrive sentimenti precari, derivanti dall’incertezza dei tempi di guerra in cui visse.

Lontana dalla sua produzione matura, più impegnata nel sociale, questa poesia di Pasolini ci mette di fronte alle paure e alle speranze vane del suo periodo giovanile.

L’autore ricorre alla scrittura diaristica per riflettere sia sulla sua esperienza personale, sia su quella della collettività.

Nel brano, infatti, riflette sulla perdita dell’innocenza che si ha nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Troviamo anche una riflessione sugli sconvolgimenti causati dalla guerra.

La scrittura diaristica come strumento di autoanalisi

Nella poesia di Pier Paolo Pasolini, la scrittura diaristica è utilizzata come strumento di autoanalisi per una riflessione sulla propria esistenza in un mondo in fase di cambiamento.

La traccia A1 proposta per la Maturità 2025 è permeata da un’atmosfera malinconica e intima. L’autore sembra rivolgersi a se stesso, rievocando un senso di estraneità, solitudine e disagio esistenziale.

Il testo

Questo è il testo della poesia di Pier Paolo Pasolini proposta come traccia A1 per l’esame di Maturità 2025:

Mi ritrovo in questa stanza

col volto di ragazzo, e adolescente,

e ora uomo. Ma intorno a me non muta

il silenzio e il biancore sopra i muri

e l’acque; annotta da millenni

un medesimo mondo. Ma è mutato

il cuore; e dopo poche notti è stinta

tutta quella luce che dal cielo

riarde la campagna, e mille lune

non son bastate a illudermi di un tempo

che veramente fosse mio. Un breve arco

segna in cielo la luna. Volgo il capo

e la vedo discesa, e ferma, come

inesistente nella stanca luce.

E cosi la rispecchia la campagna

scura e serena. Credo tutto esausto

di quel perfetto inganno: ed ecco pare

farsi nuova la luna, e – all’improvviso –

cantare quieti i grilli il canto antico

Quali sono le altre tracce dell’esame di Maturità 2025

Ecco le altre tracce dell’esame di Maturità 2025:

I giovani, la mia speranza, un messaggio del giudice Paolo Borsellino

Riassunto e riflessioni sulla parola “Rispetto”, tratta da un testo di Riccardo Maccioni

un testo estratto da Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

testo tratto da Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo, di Piers Brendon

testo tratto da Un quarto d’era (geologica) di celebrità, di Telmo Pievani

testo tratto da L’indignazione è il motore del mondo social, di Anna Meldolesi e Chiara Lalli