Trump cancella il lavoro di Elon Musk, ritirata la candidatura alla Nasa di Isaacman: è deluso dalla decisione

Il presidente Trump ha ritirato la candidatura di Jared Isaacman alla guida della NASA, sconfessando di fatto Elon Musk che lo aveva sostenuto. La decisione arriva dopo l’addio del Ceo di Tesla al governo. Al suo posto potrebbe arrivare Steven Kwast, nome vicino a Trump.

La decisione di Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro della candidatura di Jared Isaacman come amministratore della NASA. “Dopo un’attenta analisi delle precedenti collaborazioni, ritiro la nomina di Jared Isaacman”, ha scritto su Truth Social, aggiungendo che presto indicherà un nuovo nome “allineato alla missione” dell’agenzia spaziale.

La decisione arriva pochi giorni dopo l’uscita ufficiale di Elon Musk dal suo incarico presso il Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE). Secondo fonti vicine alla Casa Bianca, la scelta sarebbe legata sia al ruolo sempre più defilato di Musk nell’amministrazione, sia alle passate donazioni elettorali di Isaacman a candidati democratici, viste con sospetto da alcuni senatori repubblicani.

Tra i nomi in lizza per sostituirlo figura Steven Kwast, ex tenente generale dell’aeronautica e sostenitore della Space Force.

La risposta di Isaacman e Musk

Jared Isaacman ha commentato la decisione in un post su X: “Ci sono molte persone competenti e dedicate che amano questo Paese e la missione spaziale. Sono grato per il sostegno ricevuto”. Musk, che aveva spinto per la sua nomina, ha reagito definendolo “raro esempio di competenza e buon cuore”.

Il ritiro ha colto di sorpresa il mondo scientifico e spaziale, dove Isaacman era considerato una figura capace di guidare l’agenzia in un momento di cambiamento, tra tagli annunciati e nuove priorità strategiche.

Chi è Jared Isaacman

Isaacman è un imprenditore miliardario e pilota, fondatore di Shift4 Payments e noto per aver finanziato missioni spaziali private con SpaceX. Protagonista della missione Inspiration4 e del programma Polaris, è stato il primo cliente civile a effettuare una passeggiata spaziale.

La sua candidatura, sostenuta da Elon Musk, puntava a rafforzare la collaborazione tra NASA e settore privato per spingere l’esplorazione umana verso Marte.

I legami con Musk e il suo profilo non del tutto allineato alla nuova linea politica hanno rallentato, e infine interrotto, il suo percorso verso la direzione dell’agenzia.