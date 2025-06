Trump pronto ad attaccare l'Iran, l'avvertimento a Teheran e la minaccia a Khamenei: "Sappiamo dov'è"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Donald Trump terrà una riunione con i generali di più alto grado dell’esercito americano per decidere sulla possibile partecipazione alle operazioni militari di Israele in Iran. Lasciando il G7, il presidente degli Stati Uniti ha avvertito gli abitanti di Teheran di lasciare la capitale, e ha minacciato direttamente la guida suprema del Paese Ali Khamenei.

Trump pronto all’attacco all’Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parteciperà, nella serata italiana del 17 giugno, a una riunione nella cosiddetta situation room, la sala operativa nei sotterranei della Casa Bianca da cui vengono gestite le operazioni di intelligence e militari più delicate.

Trump parlerà con i generali più alti in grado dell’esercito degli Stati Uniti per decidere se affiancare Israele nelle operazioni militari che da giovedì 12 giugno l’Idf porta avanti in Iran.

Fonte foto: ANSA Contraerea israeliana

Le forze armate americane hanno già iniziato a spostare alcuni mezzi, tra cui una portaerei, e grandi quantitativi di carburante dagli Usa alle loro basi nel Mediterraneo, dichiarando che queste misure sono state attuate per mantenere ogni possibilità aperta.

Le minacce a Khamenei e l’avviso a Teheran

Trump, in occasione della recente riunione dei G7, ha già parlato della guerra tra Israele e l’Iran, schierandosi apertamente al fianco di Benjamin Netanyahu e supportando le operazioni dell’Idf.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche detto agli abitanti di Teheran, la capitale dell’Iran, di lasciare il prima possibile la città per la loro sicurezza, in riferimento ai bombardamenti israeliani.

Ha quindi intimato al Paese una resa incondizionata alle richieste di Israele, che includono lo smantellamento del suo programma nucleare, e ha dichiarato di sapere dove si trovi la guida suprema Ali Khamenei.

Cosa possono fare gli Usa in Iran

Israele sta spingendo per un ingresso degli Usa nella guerra iniziata da Tel Aviv contro l’Iran, principalmente per le migliori capacità militari offensive dell’esercito degli Stati Uniti.

In particolare, Israele vorrebbe che i bombardieri americani utilizzassero ordigni “bunker buster“, in grado di perforare le corazze delle strutture sotterranee, in particolare il GBU-57.

Questa bomba infatti sarebbe in grado di raggiungere anche i laboratori di ricerca e sviluppo di reattori nucleari sotterranei dell’Iran, distruggendo ogni impianto di arricchimento dell’uranio rimasto nel Paese.