Vauro Senesi nella bufera per la vignetta su Meloni dopo l'incontro con Trump, come l'ha disegnata: ira FdI

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Non tutti gli osservatori hanno giudicato positivamente la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Casa Bianca, come Vauro che ha commentato l’incontro fra la premier e Donald Trump con una vignetta che ha fatto discutere. Diversi esponenti di Fratelli d’Italia hanno contestato i contenuti del disegno, definito irrispettoso e lesivo della dignità delle donne.

Bufera su Vauro

I risultati ottenuti da Giorgia Meloni dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump sembrerebbero aver convinto buona parte della stampa e dell’opinione pubblica, ma non hanno certo entusiasmato Vauro, che si è distinto come voce critica nei confronti dell’operato della premier.

A far parlare è una sua vignetta sul Fatto Quotidiano, che ha suscitato particolare clamore per i suoi toni considerati offensivi, soprattutto dal centrodestra.

La vignetta su Giorgia Meloni

I commenti negativi sono stati diversi: si va dall’accusa di sessismo, alla mancanza di rispetto fino alla scelta definita di cattivo gusto.

La vignetta ritrae Giorgia Meloni intenta a rispondere alle domande dei giornalisti, mentre appare in difficoltà. La premier si interrompe affermando di non riuscire a parlare, per via di un “pelo rimasto sotto la lingua”.

Non è impossibile collegare l’illustrazione al suo possibile significato. Basti ricordare una delle ultime esternazioni di Donald Trump, che una volta lanciati i dazi aveva raccontato di leader mondiali in fila per “baciargli il fondoschiena” e pregarlo di trattare.

Si può quindi facilmente interpretare l’intento satirico di Vauro come una sottolineatura di un atteggiamento giudicato troppo arrendevole da parte di Meloni nei confronti del presidente americano e delle sue richieste.

Le critiche al vignettista

L’immagine è stata giudicata “a dir poco di cattivo gusto”, oltre che irrispettosa e volgare, da parte di Alice Buonguerreri di Fratelli d’Italia. “La chiamano satira difendendone la ratio come se tutto fosse concesso sotto l’egida della libertà di dire, scrivere e disegnare di tutto, ma non lo è” ha sottolineato la deputata.

“Soprattutto non lo è il sessismo, a prescindere dal colore politico. Quelle parole e quei tratti di matita rappresentano un’offesa per tutte le donne ed in particolare per la premier Meloni che invece, fra gli altri, ha il merito di aver portato l’Italia a tornare protagonista sulla scena internazionale” ha aggiunto.

A rincarare la dose i colleghi di partito alla Camera, Galeazzo Bignami ed Elisabetta Gardini. Una vignetta “vomitevole” per il primo, che ha rigettato l’idea della satira e imputato alle “femministe di sinistra” di non proferire parola in merito.

La vicecapogruppo FdI a Montecitorio invece ha parlato di “puro odio sessista”, non considerando l’iniziativa di Vauro né ironica, né provocatoria. “Una rappresentazione volgare, lurida, intrisa di stereotipi da osteria. Il vero coraggio sarebbe riconoscere che certa sinistra ha un problema: si crede moralmente superiore, ma non ha più nemmeno la decenza” ha aggiunto Gardini.