Villa Pamphili, Kaufmann potrebbe avere strangolato Anastasia Trofimova: nuove ipotesi sull'omicidio

Francis Kaufmann potrebbe aver strangolato Anastasia Trofimova. È la nuova ipotesi sulla quale stanno lavorando il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Antonio Verdi nella loro opera di ricostruzione del giallo di Villa Pamphili. Per questo Cascini e Verdi hanno disposto una nuova consulenza sul corpo della 28enne rinvenuta nuda e priva di vita nel polmone verde di Roma. Secondo indiscrezioni dall’autopsia, infatti, sulla carotide della donna sarebbero presenti lievi segni di pressione. Gli esperti non danno per scontato che quelle piccole lesioni siano state prodotte da uno strangolamento, ma certamente lo suggeriscono.

Anastasia Trofimova è stata strangolata?

L’indiscrezione arriva dal Corriere della Sera. Secondo le ultime indiscrezioni sul giallo di Villa Pamphili sulla carotide di Anastasia Trofimova sarebbero presenti lievi segni di pressione, quasi impercettibili, che suggeriscono un possibile strangolamento.

Per il momento l’autopsia non mette in relazione quei segni con le cause della morte della 28enne, per questo il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Antonio Verdi hanno chiesto una nuova consulenza.

Fonte foto: IPA Sulla carotide di Anastasia Trofimova sono presenti segni quasi impercettibili di pressione. Francis Kaufmann l’ha strangolata? Gli inquirenti chiedono una nuova consulenza

Ricordiamo che il corpo di Anastasia Trofimova è stato trovato in avanzato stato di decomposizione e probabilmente questo decorso naturale potrebbe rallentare l’arrivo alla verità scientifica sulla morte della donna. Da una prima ispezione, infatti, sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza.

Diversamente, sul corpo della piccola Andromeda i segni di violenza sono emersi eccome. Per trovare maggiore chiarezza sulle dinamiche che hanno portato al decesso di Anastasia, quindi, gli inquirenti si muovono su un altro livello.

Caccia alle impronte a Villa Pamphili

Fermiamo un dettaglio: dopo il rinvenimento dei due corpi, in un secchio della spazzatura è stato ritrovato il completino rosa della piccola Andromeda. Altrettanto non si può dire per Anastasia Trofimova, trovata nuda come la figlia ma senza tracce di indumenti nei dintorni.

Ciò può essere giustificato dal fatto che – secondo i rilievi – Trofimova sarebbe morta almeno 6 giorni prima di Andromeda, un tempo necessario per più cicli di pulizie all’interno del parco da parte degli operatori addetti. Per questo motivo gli inquirenti stanno passando al setaccio i (circa) quaranta reperti prelevati dall’area interessata, compreso il telo nero che copriva parzialmente il corpo della 28enne. Su questi reperti potrebbero essere presenti impronte e tracce di Dna certamente utili a colmare il vuoto temporale dall’ultimo avvistamento di Trofimova – il 3 giugno – al ritrovamento del suo cadavere, il giorno 7.

Francis Kaufmann indagato per duplice omicidio

Il 46enne californiano Francis Kaufmann è attualmente in stato di fermo in Grecia, presso il carcere di Larissa, dopo il fermo scattato mentre si trovava sull’isola di Skiathos. Come scrive Il Messaggero i pm hanno richiesto l’estradizione in Italia.

L’uomo è infatti indagato per duplice omicidio: secondo gli inquirenti avrebbe picchiato e strangolato la piccola Andromeda orientativamente il 6 giugno e, almeno una settimana prima, avrebbe ucciso Anastasia Trofimova. Le indagini sono ancora in corso.