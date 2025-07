Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due baresi sono stati arrestati a Noicattaro per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un’operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre 16 kg di droga. L’operazione è stata condotta lo scorso 8 luglio in una villetta alla periferia della città, dove gli agenti hanno scoperto un’attività di spaccio ben organizzata. Gli arresti sono stati effettuati nell’ambito delle indagini sul traffico di droga nell’hinterland barese.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è nata da un’intensa attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Bari. Gli agenti hanno avviato una serie di accertamenti, supportati da pedinamenti e appostamenti, che hanno permesso di individuare una villetta situata in un quartiere residenziale alla periferia di Noicattaro come base logistica dell’attività illecita.

L’arresto dei due baresi incensurati

Nel corso del servizio di appostamento, i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” hanno osservato uno dei due sospettati, un uomo di 45 anni, recarsi presso l’abitazione a bordo di un’autovettura. Dopo pochi minuti, l’uomo è uscito dalla villetta con una busta in mano. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando il sospettato e trovandolo in possesso di numerosi “panetti” di hashish, per un peso complessivo di 5 kg.

Il sequestro della droga e la perquisizione

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire, all’interno di un borsone che l’occupante aveva tentato di disfarsi durante il controllo, ulteriori 113 panetti di hashish, per un totale di 11 kg. Inoltre, sono stati trovati 290 grammi di cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. In totale, la droga sequestrata ammonta a oltre 16 kg tra hashish e cocaina.

La posizione degli arrestati e le indagini in corso

I due uomini, entrambi baresi e incensurati, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Il contesto: la lotta allo spaccio nell’hinterland barese

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico e allo spaccio di droga nell’area metropolitana di Bari e nel suo hinterland. Negli ultimi mesi, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli e le attività investigative per arginare il fenomeno, che coinvolge spesso anche persone insospettabili e prive di precedenti penali, come nel caso dei due arrestati a Noicattaro.

Le prossime fasi del procedimento

Dopo l’esecuzione della misura pre-cautelare, per i due indagati si terrà l’interrogatorio di garanzia, durante il quale potranno fornire la loro versione dei fatti. La loro eventuale colpevolezza in relazione ai reati contestati dovrà essere stabilita dal giudice, nel rispetto delle garanzie difensive e del principio di presunzione di innocenza.

Il ruolo della Polizia di Stato e l’importanza della prevenzione

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le segnalazioni e le informazioni raccolte sul territorio sono fondamentali per individuare e smantellare le organizzazioni criminali che gestiscono il mercato della droga, spesso nascoste dietro l’apparente normalità di abitazioni residenziali e persone senza precedenti.

Conclusioni

L’arresto dei due baresi e il sequestro di oltre 16 kg di droga rappresentano un duro colpo al traffico di stupefacenti nell’area di Noicattaro e dell’hinterland barese. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità di altre persone e per ricostruire la rete di distribuzione della droga. La Polizia di Stato invita chiunque abbia informazioni utili a collaborare, nella consapevolezza che solo attraverso l’impegno congiunto delle forze dell’ordine e della cittadinanza sia possibile contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio.

