Belén Rodríguez lascia letteralmente a bocca aperta, ma questa volta non per la sua straordinaria bellezza. Scopriamo insieme l’incredibile casa milanese della showgirl argentina, un rifugio extra lusso con vista pazzesca su uno dei cuori pulsanti della città meneghina.

Complesso industriale esclusivo

Chiusa la storia d’amore con l’ex ballerino e oggi amatissimo conduttore Stefano De Martino, Belén ha lasciato la casa in cui hanno vissuto assieme i loro giorni felici. Il nuovo appartamento è un super attico davvero affascinante nella suggestiva cornice delle architetture liberty di Corso Sempione, una zona tra le più centrali e borghesi del capoluogo lombardo.

La showgirl vive assieme ai figli Santiago (nato nel 2013 dall’unione con De Martino) e Luna Marì (venuta al mondo nel 2021 dall’amore ora finito con l’ex hair stylist e adesso imprenditore Antonino Spinalbese). La casa della Rodriguez si trova in un ex complesso industriale riconvertito straordinariamente in abitazioni luxury. Un appartamento che lascia senza fiato.

E il merito è anche dell’immenso terrazzo perimetrale: fiore all’occhiello dell’abitazione, la circonda tutta regalando uno skyline da non credere. La vista è sugli edifici stellari e sui grattacieli all’avanguardia di CityLife, ambitissimo complesso residenziale e commerciale progettato dagli architetti Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid.

Una veranda di vetro dallo skyline mozzafiato

Sul terrazzo svetta una spettacolare veranda di vetro. Non si può non notarla: la loggia domina il palazzo, attestandosi perfetta per ammirare il panorama anche nelle fredde serate invernali, stando però comodamente al caldo. Belén ha scelto per il suo appartamento un design contemporaneo, optando per le tonalità moderne del grigio.

Il colore è ripreso anche dal pavimento in laminato. Bella e di grande effetto è la scelta della Rodriguez di contornare l’intero terrazzo con delle fioriere, dalle linee asciutte e in cui piantumare alberelli d’esterno per abbellire il dehors e garantire la giusta protezione dagli occhi indiscreti (che nel caso di Belén, va detto, si sprecano!).

“Less is more”

In fatto di case, la Rodriguez ha sempre dimostrato di amare lo stile minimale e il principio “less is more”. Tanto decantato dagli esperti di arredo d’interni, emerge dall’idea che la semplicità porta ad un design chic. Quindi, sì a pochi e selezionatissimi pezzi d’arredamento.

Sì a linee classiche e contemporanee e a colori neutri e materiali pregiatissimi. Sono esempi il legno massello e il marmo, che regalano l’atmosfera altamente esclusiva che già si respirava nella precedente casa di Belén. Non c’è che dire: in fatto di bellezza la Rodriguez è davvero maestra!