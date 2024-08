La scienza fa passi avanti ogni giorno e studiare lo Spazio, in particolare, dà tantissime soddisfazioni. Lo sanno bene i ricercatori cinesi che hanno trovato l’acqua sulla Luna. Un dettaglio che non è certo di poco conto e che può avere delle conseguenze davvero importanti in ottica futura.

Di per sé non è una scoperta nuova, ma quello che è emerso dalla recente ricerca del CNSA, l’agenzia spaziale cinese, ha qualcosa di straordinario e che potrebbe rivoluzionare le prossime missioni spaziali. Quello su cui ci si deve concentrare, infatti, è un dettaglio: delle perle di vetro dalla composizione inaspettata.

Acqua sulla luna: il particolare che entusiasma gli scienziati

L’acqua sulla Luna non è una novità. Le missioni indiane e quelle della Nasa avevano già permesso di individuarla in passato. Tuttavia, con l’ausilio della loro sonda lunare, gli scienziati cinesi hanno scoperto delle perle di vetro che nascondono informazioni importanti.

Questa, infatti, è la prima volta che l’acqua molecolare, l’H2O per intendersi, è stata rilevata in campioni fisici. Inoltre, è stata trovata in una regione del satellite che si pensava non fosse caratterizzata dalla presenza di questo elemento così prezioso.

La sonda lunare cinese Chang’e-5, atterrata nel 2020, ha rivelato dati importanti e nuovi. Ha scoperto un cristallo trasparente chiamato ULM-1: è largo quanto un capello umano, ma contenente informazioni dal potenziale ancora sconosciuto.

Al suo interno sono stati individuati il 41% di acqua e la presenza di ammoniaca, è proprio questa sostanza che aiuta a stabilizzarne le caratteristiche fisiche nonostante i notevoli sbalzi di temperatura che ci sono sulla Luna.

Si tratta di una scoperta che permette di fare enormi passi avanti rispetto a un obiettivo primario per gli astronauti di tutto il mondo: la ricerca della vita nello Spazio. In futuro, l’agenzia spaziale cinese infatti ha intenzione di costruire una base lunare e continuare a studiare da vicino le straordinarie risorse di questo satellite.

La Luna: così lontana eppure così vicina alla Terra

Dopo la recente scoperta che vede la Luna allontanarsi dalla Terra ogni giorno di più, il fatto di aver trovato acqua sotto forma di sfera solida apre nuovi scenari. “La scoperta di un minerale idrato nel sito di atterraggio di Chang’e-5 è affascinante e migliorerà ulteriormente la nostra comprensione delle reazioni roccia-vapore sulla superficie lunare”, ha spiegato David A. Kring, studioso del Lunar and Planetary Institute in Texas. Nello specifico, ci sono tre forme di acqua sul satellite della Terra:

Molecole d’acqua (H2O).

Ghiaccio.

Idrossile, composto chimicamente simile all’acqua.

Chang’e-5 hanno rivelato”acqua in tracce“, scoprendo che “le molecole d’acqua possono persistere nelle aree illuminate del suolo lunare sotto forma di sali idratati”.

I campioni, individuati a latitudini molto più elevate rispetto a quelle delle missioni della NASA degli anni Sessanta e Settanta, hanno provato in maniera inequivocabile la presenza di acqua sulla Luna. Si aggiungono a quelli rilevati dall’agenzia spaziale americana nel 2020 in un cratere nell’emisfero meridionale del satellite e provengono dal lato oscuro della Luna: quello che dal nostro pianeta è impossibile vedere.