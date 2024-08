Le giornate sulla Terra potrebbero allungarsi di un’ora. La ragione è da ricercare nella vicinanza con la Luna. Il satellite del nostro pianeta pare si stia allontanando, provocando questo effetto inaspettato. A dirlo è uno studio dell’Università del Wisconsin-Madison. Gli scienziati hanno dimostrato che la Luna si è allontanata dalla Terra di circa 3,8 centimetri all’anno. Un fenomeno che, in 200 milioni di anni, potrebbe far sì che i giorni diventino di 25 ore.

Secondo le teorie più accreditate, la Luna orbita attorno alla Terra da circa 4,5 miliardi di anni: da quando il satellite nacque a seguito dell’impatto del nostro pianeta con il proto-pianeta Theia. L’orbita lunare è da sempre stata utilizzata per misurare lo scorrere del tempo, ma pare che debba essere fatto qualche aggiustamento in merito.

Perché la Luna si sta allontanando dalla Terra

La Luna si sta allontanando dalla Terra a causa delle interazioni gravitazionali fra il satellite e il pianeta. “Mentre la luna si allontana, la Terra è come un pattinatore che gira su se stesso e rallenta mentre allunga le braccia”, ha affermato Stephen Meyers, professore presso il dipartimento di geoscienze dell’Università del Wisconsin-Madison

”Vogliamo essere in grado di studiare rocce vecchie di miliardi di anni in un modo che sia paragonabile a come studiamo i moderni processi geologici”, ha aggiunto Meyer. La teoria della recessione della Luna è nota da anni, ma gli studiosi mirano ad approfondire il contesto storico e geologico del fenomeno. Il team è riuscito a ricostruire la storia che lega da sempre la Terra e la Luna. Ha ripercorso miliardi di anni, analizzando antiche formazioni geologiche.

La rotazione della Terra;

La deriva dei continenti.

La recessione del satellite è attualmente stabile, ma in passato ha oscillato a causa di diversi fattori. Questi sono stati quelli più i più importanti.

È stato scoperto, ormai da tempo, che la Luna esercita una forza di marea sulla Terra. Ciò vuol dire che punti diversi della pianeta subiscono una forza gravitazionale differente. Più il satellite è lontano, minore sarà l’attrazione. Si tratta di un fenomeno che influisce anche sulle maree degli oceani (ecco spiegato perché si chiama così).

Su questa ha degli effetti pure la rotazione terrestre e una forza gravitazionale che anche la Terra esercita sulla Luna. Il risultato è un leggero aumento della velocità di rotazione del satellite, che si muove verso l’esterno, seguendo un’orbita più lontana rispetto al nostro pianeta.

Gli effetti sulla durata dei giorni: saranno di 25 ore

I ricercatori hanno concentrato la propria attenzione su una roccia risalente a 90 milioni di anni fa. Osservandola hanno rivelato implicazioni importanti per quanto riguarda il progressivo allontanamento della Luna dalla Terra. Ci vorranno ancora 200 milioni di anni, e chissà quale sarà lo stato del nostro pianeta in un’era ancora così lontana, ma gli esperti sono convinti che le giornate si allungheranno di un’ora: un giorno di 24 ore non esisterà più. Basti pensare, infatti, che 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava poco più di 18 ore.

Secondo le leggi della fisica il momento angolare del sistema Terra-Luna rimane costante. Dunque, con un aumento della rotazione lunare, il nostro pianeta deve compensare diminuendo la velocità della propria rotazione. Ecco perché aumenta la durata delle giornate, man mano che Luna e Terra si allontanano.