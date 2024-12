Alena Seredova, modella, attrice e showgirl di origini ceche, è un volto noto dello spettacolo italiano e una figura molto amata dal pubblico. La sua vita personale, tra successi professionali e vicende sentimentali, ha sempre suscitato grande curiosità. Dalla lunga storia con Gianluigi Buffon, conclusa tra alti e bassi, al suo ritrovato equilibrio accanto ad Alessandro Nasi, Alena ha saputo costruire una nuova felicità senza mai perdere il sorriso.

Vita e carriera di Alena Seredova: cosa fa oggi

Alena Seredova è un volto noto nel panorama dello spettacolo italiano. Nata a Praga il 21 marzo 1978, ha iniziato la sua carriera come modella a soli 15 anni, posando per il celebre fotografo ceco Jadran Šetlík. Da lì, il passo verso la moda internazionale è stato breve: a 17 anni arriva a Milano e nel 1998 rappresenta la Repubblica Ceca a Miss Mondo, classificandosi quarta.

In Italia, Alena ha trovato grande successo come showgirl e attrice, lavorando in programmi di successo come “Torno Sabato” con Giorgio Panariello e nei cinepanettoni come “Christmas in Love”.

Oggi Alena, dopo anni sotto i riflettori, conduce una vita più riservata, ma continua a essere una figura amata e seguita, soprattutto sui social, dove condivide alcuni momenti della sua quotidianità accanto al marito Alessandro Nasi e ai suoi tre figli.

Chi sono i figli avuti con Gianluigi Buffon e Alessandro Nasi

Alena Seredova è madre di tre figli Louis Thomas, nato nel 2007, David Lee, nato nel 2009, sono frutto della relazione con Gianluigi Buffon.

L’ultima arrivata è Vivienne Charlotte, nata nel 2020, è il frutto dell’amore tra Alena e Alessandro Nasi, vicepresidente della Exor, la holding finanziaria controllata dagli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi

Entrambi i figli maschi di Alena seguono le orme sportive del padre Gigi. Louis Thomas che gioca nelle giovanili del Pisa e il fratello David Lee è un attaccante. Durante una rara intervista, Louis Thomas ha espresso parole toccanti per la madre, definendola severa ma giusta e sempre pronta a mettere i bisogni dei figli al primo posto.

Il tradimento di Gigi Buffon con Ilaria D’Amico

La fine della relazione tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon ha fatto scalpore, soprattutto per il legame del calciatore con Ilaria D’Amico. Buffon ha raccontato che la loro storia è nata in un momento di crisi profonda con Alena. “Era una relazione ormai alla fine”, ha dichiarato, spiegando come il primo incontro con Ilaria D’Amico fosse avvenuto durante un’intervista sul campo. Nonostante il dolore iniziale, oggi Alena e Buffon hanno trovato un equilibrio nelle loro rispettive vite. Lui è felice accanto a Ilaria, con cui ha avuto il figlio, Leopoldo Mattia, mentre Alena si gode la sua nuova famiglia e la ritrovata felicità.

Alena Seredova dimagrita: le dichiarazioni sul fisico

Negli ultimi mesi, Alena ha attirato l’attenzione per il suo cambiamento fisico. Dopo aver perso alcuni chili, la modella ha condiviso con orgoglio il suo percorso sui social, ma non sono mancate le critiche. Rispondendo a un commento negativo, Alena ha dimostrato carattere: “Io filtri non ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma”. Alena Seredova si gode una nuova fase della sua vita, mostrando che nonostante le pressioni esterne, ciò che conta davvero è come ci si sente dentro.