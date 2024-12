Verissimo è il salotto più frequentato del sabato pomeriggio. Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti come una perfetta padrona di casa ed è anche per questo che le sue interviste risultano essere sempre intime, personali, ma rispettose. Il 14 dicembre è il turno di Alessandra Martines, ballerina e attrice famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Fantaghirò nell’omonima serie fantasy.

Gli esordi di Alessandra Martines come ballerina

Classe 1963, Alessandra Martines nasce a Roma il 19 settembre. Si può definire una cugina d’arte, dato che è imparentata con le sorelle Valeria Bruni Tedeschi e Carla Bruni. La sua passione per il mondo dello spettacolo si manifesta sin da piccola, quando – all’età di cinque anni – si trasferisce in Francia e inizia a studiare danza classica.

Tuttavia il balletto non è abbastanza per lei e lo affianca alla musica, frequentando il Conservatorio nazionale superiore di musica e danza. Dopo aver studiato con Ghislaine Thesmair, esordisce come ballerina all’Opera di Zurigo a soli 15 anni. A 18, poi, si trasferisce negli Stati Uniti, dove danza con il New York City Ballet e il Chicago City Ballet.

La carriera in tv con Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini

Musica e danza lasciano il posto a cinema e televisione. Il suo esordio nel piccolo schermo arriva con “Pronto, Raffaella?”. È infatti proprio Raffaella Carrà che la nota e la sceglie per far parte del cast della trasmissione. Un’esperienza positiva che le dà la possibilità di proseguire nel mondo dello spettacolo nostrano.

Debutta come conduttrice in “Fantastico”, il celeberrimo show che viene identificato da noi tutti con Pippo Baudo e Lorella Cuccarini, due mostri sacri della televisione. Il successo non si arresta ed è proprio grazie alla sua bravura e alla professionalità indiscussa che viene scelta da Lamberto Bava per Fantaghirò.

Il grande successo come attrice iniziato con “Fantaghirò”

Il volto di Alessandra Martines diventa un caposaldo della televisione italiana dopo avere interpretato Fantaghirò, la protagonista della famosa miniserie che si ispira a una fiaba di Italo Calvino. Al fianco dell’attrice recita anche Kim Rossi-Stuart nei panni del principe Romualdo. Il successo dello sceneggiato è tale da arrivare anche all’estero e da entrare nella storia della televisione con repliche cicliche che si susseguono dagli anni Novanta a oggi.

Attualmente Martines vive in Francia, dove continua a lavorare in tv. L’attrice è impegnata anche in attività sociali e letterarie, tanto da aver pubblicato un libro per bambini dal titolo “Contes pour Stella” per Unicef, una raccolta in origine nata per sua figlia.

La vita privata e il figlio avuto a 49 anni

L’attrice di origini romane trova l’amore con il regista francese Claude Lelouch. Nonostante una differenza di età di 26 anni, i due si sposano e vivono felicemente insieme dal 1995 al 2009. Dalla loro unione nasce una figlia, Stella.

Successivamente si lega all’attore Cyril Descours, di vent’anni più giovane, e con lui – nel 2012, a 49 anni – dà alla luce il suo secondo figlio, Hugo. La loro storia finisce nel 2018. “Era poco mondano e amante della vita a due, proprio come me. In questo ci eravamo trovati: serate davanti al caminetto, a leggere, candele, al massimo qualche uscita per andare a teatro. Se le cose non hanno funzionato, è stato per differenze caratteriali e nel modo di vedere molte cose”, rivela durante un’intervista a Domenica In Alessandra Martines.