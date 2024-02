Bei tempi quando per scegliere le password dei nostri dispositivi si optava per il nome del proprio animale domestico o, senza alcun tipo di sforzo né originalità, a una sequenza numerica tanto banale quanto facile da carpire da parte da qualche malintenzionato.

La regola che gli esperti continuano a ripetere fino allo sfinimento è da sempre una sola: non siate scontati con la scelta. Una buona norma che viene spesso ignorata e che, con il ritorno in auge del Festival di Sanremo, viene ancora una volta calpestata, come riportato da un recente studio.

Ecco dunque che le password ricalcano il nome di questo o quell’artista e, magari, del proprio cantante preferito a Sanremo 2024. Ciò che accomuna le vecchie password con il nome del proprio cane e questo nuovo modus operandi sono la mancanza di inventiva e il conseguente rischio di venire hackerati.

Troppo facile per i pirati informatici fare incetta di incursioni sgradite, ma chi è causa del proprio male…

Tra le password degli italiani cantanti e brani in gara al Festival

Il 6 febbraio 2024 si è celebrata la giornata mondiale per la sicurezza in rete, e quale migliore occasione per sottolineare l’utilizzo inopportuno di password impresentabili.

Un recente studio di NordPass ha svelato come gli italiani si ispirerebbero anche al Festival di Sanremo per creare le loro password. Se un artista che calca il palco del teatro Ariston è gradito ecco che la scelta è fatta, con estrema facilità. Peccato che con quella stessa facilità un hacker possa ottenere ciò che dovrebbe rimanere privato e inviolabile.

Sia chiaro, non è una novità che riguarda l’edizione 2024 della kermesse. Già nel 2023 i nomi di alcuni partecipanti al Festival sono risultate le password più utilizzate dell’intero anno, così come i titoli delle canzoni più gettonate.

“Non usate Alessandra Amoroso come password”: l’appello

La scelta delle password legate al proprio beniamino o alle loro canzoni è veramente molto rischiosa. Si tratta di parole chiave che possono essere decifrate molto rapidamente e questo rappresenta il problema principale.

“Sebbene sia bello supportare il proprio artista preferito, non è consigliabile estendere tale supporto alle password, poiché potrebbe compromettere seriamente la sicurezza dell’account. Anche se vi piacciono Giovanni Allevi, Alessandra Amoroso o le canzoni d’amore è comunque consigliabile non utilizzare i loro nomi o le loro canzoni come password, poiché gli hacker potrebbero decifrarla in poche decine di secondi”, ha affermato Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia di NordVPN.

Non solo: un altro prezioso consiglio è quello di usare una password univoca per ogni account. In altre parole sarebbe opportuno sceglierne una diversa in ogni occasione. Questo perché, nel caso malaugurato una password venga hackerata, non sarà immediato per il pirata informatico accedere anche agli altri account.

Come creare un password a prova di hacker: i consigli

Una password sicura è la principale barriera che impedisce agli account di cadere nelle mani degli hacker. Per evitare il loro furto i consigli sono sempre gli stessi e sempre efficaci.

Primo punto fondamentale è la lunghezza (auspicabili almeno 10-12 caratteri), seguito dall’originalità: evitate in ogni modo le sequenze numeriche o l’utilizzo della stessa parola “password”.

Anche la varietà di caratteri è una buon suggerimento, senza considerare che molti portali già chiedono per ragioni di sicurezza che la scelta contenga i cosiddetti caratteri speciali. Le password inoltre diventano più imprevedibili se si accostano parole inconsuete. Un ultimo consiglio riguarda il non riutilizzo: se avete già usato in passato una password, evitate di riproporla ancora.

Se in barba a tutti i suggerimenti, volete accostare la parola cifrata a un artista del festival di Sanremo, sappiate che nemmeno il riferimento ai Jalisse può definirsi sicuro, nonostante l’assenza dal palco dell’Ariston dal lontano 1997. I loro continui tentativi di partecipare alla kermesse, infatti, portano il duo a essere sempre molto ricercato e chiacchierato.