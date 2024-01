È bastata una gag di Fiorello per ufficializzare la lista delle cover che saranno cantante nel corso della serata dei duettidel Festival di Sanremo 2024. “Ciuri” ha invitato l’amico di sempre Amadeus per elencare gli artisti ospiti del quarto appuntamento sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, in pigiama e in diretta con Viva Rai 2 dal letto, ha così svelato l’elenco tanto atteso, che era stato oggetto nei giorni scorsi di speculazioni.

Cover e duetti del Festival di Sanremo 2024

Di seguito l’elenco degli artisti in gara con l’ospite e la canzone che canteranno insieme durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, quella dei duetti e delle cover, che andrà in onda il 9 febbraio su Rai Uno.

Alessandra Amoroso con Boomdabash – Medley

Alfa con Roberto Vecchioni – Sogna, ragazzo, sogna (di Roberto Vecchioni)

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma – La rondine (del papà Pino Mango)

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia – Sweet Dreams degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – Lady Marmalade (Patti Labelle, nella versione di Christina Aguilera, P!nk, Lil’Kim, Mya e Missy Elliot)

Bnkr44 con Pino D’Angiò – Quale Idea (Pino D’Angiò)

Clara con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino – Il cerchio della vita (di Ivana Spagna, presente nella colonna sonora de Il Re Leone)

Dargen D’Amico con la BabelNova Orchestra – Medley di Ennio Morricone

Diodato con Jack Savoretti – Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De André)

Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani – Che sia benedetta / Occidentali’s Karma

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci – Notte prima degli esami (Antonello Venditti)

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley

Ghali con Rat Chopper – Medley di classici italiani

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns – Who Wants to Live Forever (Queen)

Irama con Riccardo Cocciante – Quando finisce un amore (Riccardo Cocciante)

La Sad con Donatella Rettore – Lamette (Donatella Rettore)

Loredana Bertè con Venerus – Ragazzo mio (Luigi Tenco)

Mahmood con i Tenores di Bitti – Come è profondo il mare (Lucio Dalla)

Maninni con Ermal Meta – Non mi avete fatto niente (Ermal Meta e Fabrizio Moro)

Mr.Rain con i Gemelli DiVersi – Mary (Gemelli DiVersi)

Negramaro con Malika Ayane – La canzone del sole (Lucio Battisti)

Renga e Nek – Medley

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Sarà perché ti amo / Mamma Maria

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

Sangiovanni con Aitana – Mariposas

Santi Francesi con Skin – Hallelujah (Leonard Cohen)

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley di Umberto Tozzi

Il regolamento della serata duetti e cover

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 sarà co-condotta da Lorella Cuccarini, che ha promesso che non farà monologhi perché “non se ne può più”.

Il regolamento prevede che gli artisti in gara interpretino una cover, italiana o internazionale, pubblicata entro il 31 dicembre 2023. A loro discrezioni potranno salire sul palco con uno o più ospiti.

La classifica della serata sarà prodotta con la somma dei tre diversi sistemi di votazione, che peseranno sui risultati finali in questo modo:

34% – televoto;

33% – giuria della sala stampa, TV e web;

33% – giuria delle radio.

Il pubblico conoscerà solo le prime 10 posizioni della classifica e il primo classificato sarà il vincitore della serata.