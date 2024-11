Amazon Haul pronto a cancellare Temu con i prodotti low cost

Si chiama Amazon Haul e arriva come uno tsunami sul mercato mondiale. Per capire di cosa si tratta basti pensare a realtà come Temu e Shein. E-commerce low-cost che hanno spopolato in tutto il mondo. Il colosso statunitense decide di ripercorrere le orme di questi negozi virtuali, mettendoci una marcia in più: la sua esperienza trentennale. È il 1994, infatti, quando Jeff Bezos fonda l’azienda che lo fa diventare fra gli uomini più ricchi a livello globale.

Cos’è e come funziona Amazon Haul, il nuovo store low cost

Amazon Haul è ancora in fase di sperimentazione, ma promette una vera e propria rivoluzione negli acquisti online a costi contenuti. La versione beta del progetto è già disponibile nell’app, ma solo per gli utenti statunitensi. L’azienda conferma le voci che circolano già da qualche mese.

Abbigliamento.

Casa.

Elettronica.

Lifestyle.

Questi sono le categorie di prodotti a disposizione di una fetta di mercato che vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla serietà di un percorso di acquisto sicuro e garantito. Nulla di nuovo, si potrebbe pensare, se non fosse che il prezzo dei singoli articoli non possa superare i 20 dollari. Questo “indipendentemente dal fatto che siano venduti da Amazon o da uno dei partner di vendita”, fa sapere l’azienda.

Per provare questa nuova esperienza, al momento solo per i clienti americani, è sufficiente scaricare l’app Amazon Shopping e cercare Haul nella barra di ricerca. In alternativa, si può anche digitare la parola chiave utilizzando il motore di ricerca del proprio cellulare. Inoltre, ci sono dei vantaggi in base alla fascia di prezzo e al peso del carrello virtuale.

Chi fa una spesa inferiore a 25 dollari , la consegna costa soltanto 3,99 dollari.

, la consegna costa soltanto 3,99 dollari. Se si arriva a 25 dollari o si supera questa soglia, la consegna è gratuita e garantita in una o due settimane.

o si supera questa soglia, la consegna è gratuita e garantita in una o due settimane. Chi spende 50 dollari o di più riceve uno sconto del 5%.

o di più riceve uno sconto del 5%. Chi spende 75 dollari o cifre maggiori riceverà uno sconto del 10%.

I resi sono gratuiti su tutti gli acquisti superiori ai 3 dollari e se vengono effettuati entro 15 giorni dalla consegna. Inoltre possono essere finalizzati utilizzando gli oltre 8mila punti di consegna presenti sul territorio statunitense. Fra questi ci sono i già conosciuti Amazon Locker e Amazon Fresh, ma anche i supermercati targati Whole Foods, UPS e Staples.

La strategia Amazon per far concorrenza a Temu e Aliexpress

Per fare concorrenza a Temu, Shein, Aliexpress e company, Amazon Haul punta su un progetto grafico accattivante, colorato e che richiama i competitor Made in China. Nonostante il prezzo massimo sia di 20 dollari, la maggior parte dei prodotti si aggirano attorno ai 10 dollari e moltissimi si possono acquistare spendendone soltanto uno. Tuttavia, il colosso americano punta sulla quantità, ricordando la propria affidabilità. Più si riempie il carrello, più diventa conveniente finalizzare l’ordine.

Nonostante gli articoli siano importati direttamente dalla Cina, risparmiando sui costi di deposito nei magazzini Amazon, si assicura la qualità attraverso un’analisi attenta dei requisiti quali l’autenticità, la conformità alle norme di legge e la sicurezza. Inoltre, qualora qualcosa dovesse arrivare a destinazione con qualche difetto, danneggiato o non fedele alla descrizione, l’azienda garantisce la possibilità di reso.

Quando arriva Amazon Haul in Italia e cosa sappiamo

Anche se Amazon Haul al momento è disponibile in versione beta solo per i clienti degli Stati Uniti, l’intenzione è quella di espandere la fetta di mercato nel più breve tempo possibile, appena arriverà la conferma del successo del nuovo servizio. Sui tempi non si hanno ancora notizie certe, ma è verosimile pensare che si stia pensando a sbarcare anche in Europa e, quindi, in Italia.