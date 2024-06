Uno degli alimenti più apprezzati durante la stagione estiva è senza dubbio l’anguria. Amata per il suo gusto dolce e rinfrescante, è ideale per combattere afa e calura. Ma come fare per scegliere fra tante un’anguria davvero dolce?

Il trucco della “ragnatela”

Uno degli indicatori più affidabili circa la dolcezza dell’ortaggio (sì, l’anguria è un ortaggio!) è la presenza di una sorta di “ragnatela” sulla buccia. Queste ragnatele non sono altro che delle piccole crepe o venature scure che si formano sulla superficie dell’anguria.

Si tratta di segni di impollinazione frequente e generalmente indicano un frutto più dolce. Più sono presenti queste ragnatele, maggiore è la probabilità che l’anguria sia zuccherina.

Altri consigli utili

Oltre alla “ragnatela”, ci sono altri fattori che possono aiutare a scegliere un’anguria dolce.

Il colore della buccia deve essere verde intenso e uniforme. Evitate le angurie con zone bianche o troppo chiare, poiché potrebbero essere meno mature e quindi meno dolci.

Se sulla buccia è presente una grande macchia gialla (detta "punto di contatto con il terreno") vuol dire che l'anguria è rimasta a maturare abbastanza a lungo sulla pianta.

Battete leggermente sulla buccia dell'ortaggio: se facendolo viene emesso un suono sordo e profondo avete fra le mani un frutto maturo e dolce.

Un'anguria dolce si presenta pesante in rapporto alla sua dimensione, segno che è piena di acqua e di zuccheri.

Proprietà e benefici dell’anguria

L’anguria è composta per circa il 90% di acqua, il che la rende un alimento altamente idratante. È ricca di vitamine A, B6 e C, e contiene minerali essenziali come il potassio e il magnesio.

Uno dei componenti più preziosi dell’anguria è il licopene, un potentissimo antiossidante, responsabile del colore rosso della polpa e noto per aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna (oltre a prevenire malattie cardiache e alcuni tipi di cancro).

Cocomero, curiosità dal mondo